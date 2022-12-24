https://ria.ru/20221224/rekonstruktsiya-1841047054.html

Началась реконструкция Лианозовских прудов на северо-востоке Москвы

Началась реконструкция Лианозовских прудов на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 24.12.2022

Началась реконструкция Лианозовских прудов на северо-востоке Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали реконструкцию Лианозовских прудов, расположенных в одноименных ландшафтном заказнике и парке отдыха на... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:54

2022-12-24T10:54

2022-12-24T10:54

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали реконструкцию Лианозовских прудов, расположенных в одноименных ландшафтном заказнике и парке отдыха на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Стартовали масштабные работы по реконструкции каскадной системы Среднего и Нижнего Лианозовских прудов и водопропускного канала между ними. Пруды и водоток очистим от иловых отложений, обновим береговую полосу, обустроим зоны биоплато. Работы планируется завершить в конце следующего года, после их проведения обновленные водоемы превратятся в комфортное и современное место отдыха на природе", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в акватории накопилось около 3 тысяч кубометров иловых отложений, водостоки по берегам Среднего пруда забиты наносами грунта. "На первом этапе проведем очистку водоемов и канала, затем в ложе Среднего пруда будет обустроен глиняный экран для обеспечения водоупорной функции. Береговую полосу протяженностью более 470 метров укрепим габионными матрасами. В разных частях пруда обустроим четыре зоны биоплато с водными растениями", - рассказал Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что на Нижнем пруду обновят более 550 метров береговой полосы и берега по сторонам пешеходного мостика. Одновременно будет выполнен ремонт открытой части водопропускного канала Лианозовского ручья. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

https://realty.ria.ru/20221223/ekotropa-1840817420.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы