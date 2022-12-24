https://ria.ru/20221224/proizvodstvo-1841064778.html

В Уфе запустили производство препаратов для свертываемости крови

В Уфе запустили производство препаратов для свертываемости крови - РИА Новости, 24.12.2022

В Уфе запустили производство препаратов для свертываемости крови

Производство препаратов для свертываемости крови федерального значения открыли в Уфе на площадке компании "Фармстандарт-УфаВИТА", говорится в сообщении на сайте РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T13:25

2022-12-24T13:25

2022-12-24T13:25

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россия

уфа

радий хабиров

денис мантуров

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Производство препаратов для свертываемости крови федерального значения открыли в Уфе на площадке компании "Фармстандарт-УфаВИТА", говорится в сообщении на сайте правительства РФ. "Заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и глава республики Башкортостан Радий Хабиров дали старт производству препарата "Фактор свертываемости крови VIII" на площадке компании "Фармстандарт-УфаВИТА", - говорится в сообщении. Уточняется, что препарат планируется ввести в гражданский оборот в первом квартале 2023 года. "Запущенное сегодня производство позволит полностью удовлетворить потребность в нем системы здравоохранения Российской Федерации", - отмечается в сообщении кабмина. Отмечается, что это первое в России крупносерийное локальное производство данного препарата для профилактики и лечения гемофилии типа А, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. "Такие лекарства на основе донорской плазмы помогают спасти жизни и повышают иммунитет, поэтому выпуск препаратов крови в России и обеспечение ими наших граждан – одна из наших важнейших задач в области фармацевтики", – отметил Мантуров. "Мы всегда рады открытию в республике новых производств. Сегодня предприятие "Фармстандарт-УфаВИТА" развивается при поддержке министерства промышленности и торговли России. Уважаемый Денис Валентинович, благодарю вас за эту помощь. Я также очень признателен коллективу компании, который не стоит на месте, реализует пять инвестпроектов. А открытие новой линии – это хороший подарок для всех к Новому году", - добавил Хабиров. Уточняется, что гемостатический препарат из плазмы крови, соответствующий международному непатентованному наименованию фактор свертывания крови VIII (торговое наименование "Эйтоплазм"), необходим для лечения гемофилии - заболевания, связанного с нарушением процесса свертываемости крови.

https://ria.ru/20221101/kreatinin-1828505105.html

https://ria.ru/20220917/donor-1817477671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, уфа, радий хабиров, денис мантуров