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В Уфе запустили производство препаратов для свертываемости крови - РИА Новости, 24.12.2022
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В Уфе запустили производство препаратов для свертываемости крови
В Уфе запустили производство препаратов для свертываемости крови - РИА Новости, 24.12.2022
В Уфе запустили производство препаратов для свертываемости крови
Производство препаратов для свертываемости крови федерального значения открыли в Уфе на площадке компании "Фармстандарт-УфаВИТА", говорится в сообщении на сайте РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:25
2022-12-24T13:25
экономика
россия
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радий хабиров
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Производство препаратов для свертываемости крови федерального значения открыли в Уфе на площадке компании "Фармстандарт-УфаВИТА", говорится в сообщении на сайте правительства РФ. "Заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и глава республики Башкортостан Радий Хабиров дали старт производству препарата "Фактор свертываемости крови VIII" на площадке компании "Фармстандарт-УфаВИТА", - говорится в сообщении. Уточняется, что препарат планируется ввести в гражданский оборот в первом квартале 2023 года. "Запущенное сегодня производство позволит полностью удовлетворить потребность в нем системы здравоохранения Российской Федерации", - отмечается в сообщении кабмина. Отмечается, что это первое в России крупносерийное локальное производство данного препарата для профилактики и лечения гемофилии типа А, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. "Такие лекарства на основе донорской плазмы помогают спасти жизни и повышают иммунитет, поэтому выпуск препаратов крови в России и обеспечение ими наших граждан – одна из наших важнейших задач в области фармацевтики", – отметил Мантуров. "Мы всегда рады открытию в республике новых производств. Сегодня предприятие "Фармстандарт-УфаВИТА" развивается при поддержке министерства промышленности и торговли России. Уважаемый Денис Валентинович, благодарю вас за эту помощь. Я также очень признателен коллективу компании, который не стоит на месте, реализует пять инвестпроектов. А открытие новой линии – это хороший подарок для всех к Новому году", - добавил Хабиров. Уточняется, что гемостатический препарат из плазмы крови, соответствующий международному непатентованному наименованию фактор свертывания крови VIII (торговое наименование "Эйтоплазм"), необходим для лечения гемофилии - заболевания, связанного с нарушением процесса свертываемости крови.
https://ria.ru/20221101/kreatinin-1828505105.html
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экономика, россия, уфа, радий хабиров, денис мантуров
Экономика, Россия, Уфа, Радий Хабиров, Денис Мантуров
13:25 24.12.2022
 
В Уфе запустили производство препаратов для свертываемости крови

В Уфе запустили производство препаратов для свертываемости крови федерального значения

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкРабота лаборатории
Работа лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Производство препаратов для свертываемости крови федерального значения открыли в Уфе на площадке компании "Фармстандарт-УфаВИТА", говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
"Заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и глава республики Башкортостан Радий Хабиров дали старт производству препарата "Фактор свертываемости крови VIII" на площадке компании "Фармстандарт-УфаВИТА", - говорится в сообщении.
Уточняется, что препарат планируется ввести в гражданский оборот в первом квартале 2023 года. "Запущенное сегодня производство позволит полностью удовлетворить потребность в нем системы здравоохранения Российской Федерации", - отмечается в сообщении кабмина.
Отмечается, что это первое в России крупносерийное локальное производство данного препарата для профилактики и лечения гемофилии типа А, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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"Такие лекарства на основе донорской плазмы помогают спасти жизни и повышают иммунитет, поэтому выпуск препаратов крови в России и обеспечение ими наших граждан – одна из наших важнейших задач в области фармацевтики", – отметил Мантуров.
"Мы всегда рады открытию в республике новых производств. Сегодня предприятие "Фармстандарт-УфаВИТА" развивается при поддержке министерства промышленности и торговли России. Уважаемый Денис Валентинович, благодарю вас за эту помощь. Я также очень признателен коллективу компании, который не стоит на месте, реализует пять инвестпроектов. А открытие новой линии – это хороший подарок для всех к Новому году", - добавил Хабиров.
Уточняется, что гемостатический препарат из плазмы крови, соответствующий международному непатентованному наименованию фактор свертывания крови VIII (торговое наименование "Эйтоплазм"), необходим для лечения гемофилии - заболевания, связанного с нарушением процесса свертываемости крови.
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ЭкономикаРоссияУфаРадий ХабировДенис Мантуров
 
 
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