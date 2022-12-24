https://ria.ru/20221224/pozhar-1841050915.html

Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово достигло 22

Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово достигло 22 - РИА Новости, 24.12.2022

Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово достигло 22

Во время осмотра сгоревшего частного дома в Кемерово найдены останки еще двух человек, число погибших выросло до 22, заявили в Следственном комитете. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T11:44

2022-12-24T11:44

2022-12-24T13:10

происшествия

кемерово

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

сергей цивилев

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Во время осмотра сгоревшего частного дома в Кемерово найдены останки еще двух человек, число погибших выросло до 22, заявили в Следственном комитете."Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.Ранее было известно о 20 погибших и двух госпитализированных с ожогами.В ночь на субботу в частном доме на улице Таврической произошел пожар. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Здание было оборудовано под проживание и использовалось как приют, но нелегально, заявили РИА Новости в экстренных службах.В правительстве Кемеровской области отметили, что предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Как утверждает СК в пресс-релизе, постояльцы приюта жаловались организатору, что котел неисправен, но тот не стал проводить ремонт.Возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (ч. 3 ст. 109), "Халатность" (ч. 3 ст. 293) и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, <...> повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч. 3 ст. 238). Подозреваемый — местный предприниматель — задержан, с ним проводят следственные действия.Из Москвы на место ЧП выехали криминалисты центрального аппарата СК и оперативная группа МЧС.

https://ria.ru/20221224/pozhar-1841018392.html

кемерово

россия

кемеровская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, сергей цивилев