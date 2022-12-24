https://ria.ru/20221224/pozhar-1841049719.html

Один из пострадавших при пожаре в Кемерово остается в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при пожаре в Кемерово остается в тяжелом состоянии - РИА Новости, 24.12.2022

Один из пострадавших при пожаре в Кемерово остается в тяжелом состоянии

Состояние одного госпитализированного после пожара в приюте в Кемерово остается тяжелым, второй пациент находится в состоянии средней степени тяжести, рассказал РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T11:21

2022-12-24T11:21

2022-12-24T12:25

происшествия

андрей денисов

сергей цивилев

кемеровская область

россия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Состояние одного госпитализированного после пожара в приюте в Кемерово остается тяжелым, второй пациент находится в состоянии средней степени тяжести, рассказал врач ожогового центра Кузбасской больницы скорой помощи имени М. А. Подгорбунского Андрей Денисов. "Сегодня ночью поступили два человека с пожара, состояние одного пациента – средней степени тяжести, проводится симптоматическое лечение, второго (пациента – ред.) – тяжелое. На этапе медицинской эвакуации были проведены все правильные мероприятия, назначена инфузионная терапия, которая была продолжена в условиях палаты интенсивной терапии в областном ожоговом центре. Продолжено лечение", – сказал Денисов журналистам. Он отметил, что состояние обоих пациентов стабильное. В ночь на субботу в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.

https://radiosputnik.ria.ru/20221224/pozhar-1841030948.html

кемеровская область

россия

кемерово

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Варвара Скокшина

происшествия, андрей денисов, сергей цивилев, кемеровская область, россия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)