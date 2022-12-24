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Один из пострадавших при пожаре в Кемерово остается в тяжелом состоянии - РИА Новости, 24.12.2022
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Один из пострадавших при пожаре в Кемерово остается в тяжелом состоянии
Один из пострадавших при пожаре в Кемерово остается в тяжелом состоянии - РИА Новости, 24.12.2022
Один из пострадавших при пожаре в Кемерово остается в тяжелом состоянии
Состояние одного госпитализированного после пожара в приюте в Кемерово остается тяжелым, второй пациент находится в состоянии средней степени тяжести, рассказал РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:21
2022-12-24T12:25
происшествия
андрей денисов
сергей цивилев
кемеровская область
россия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Состояние одного госпитализированного после пожара в приюте в Кемерово остается тяжелым, второй пациент находится в состоянии средней степени тяжести, рассказал врач ожогового центра Кузбасской больницы скорой помощи имени М. А. Подгорбунского Андрей Денисов. "Сегодня ночью поступили два человека с пожара, состояние одного пациента – средней степени тяжести, проводится симптоматическое лечение, второго (пациента – ред.) – тяжелое. На этапе медицинской эвакуации были проведены все правильные мероприятия, назначена инфузионная терапия, которая была продолжена в условиях палаты интенсивной терапии в областном ожоговом центре. Продолжено лечение", – сказал Денисов журналистам. Он отметил, что состояние обоих пациентов стабильное. В ночь на субботу в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
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кемеровская область
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происшествия, андрей денисов, сергей цивилев, кемеровская область, россия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Андрей Денисов, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Россия, Кемерово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:21 24.12.2022 (обновлено: 12:25 24.12.2022)
 
Один из пострадавших при пожаре в Кемерово остается в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при пожаре в приюте в Кемерово остается в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Состояние одного госпитализированного после пожара в приюте в Кемерово остается тяжелым, второй пациент находится в состоянии средней степени тяжести, рассказал врач ожогового центра Кузбасской больницы скорой помощи имени М. А. Подгорбунского Андрей Денисов.
"Сегодня ночью поступили два человека с пожара, состояние одного пациента – средней степени тяжести, проводится симптоматическое лечение, второго (пациента – ред.) – тяжелое. На этапе медицинской эвакуации были проведены все правильные мероприятия, назначена инфузионная терапия, которая была продолжена в условиях палаты интенсивной терапии в областном ожоговом центре. Продолжено лечение", – сказал Денисов журналистам.
Он отметил, что состояние обоих пациентов стабильное.
В ночь на субботу в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
08:42В России
Руководство дома престарелых в Кемерове препятствовало проверкам
 
ПроисшествияАндрей ДенисовСергей ЦивилевКемеровская областьРоссияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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