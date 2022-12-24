Рейтинг@Mail.ru
Власти назвали предварительную причину пожара в приюте в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841049223.html
Власти назвали предварительную причину пожара в приюте в Кемерово
Власти назвали предварительную причину пожара в приюте в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
Власти назвали предварительную причину пожара в приюте в Кемерово
Возгорание в частном доме в Кемерово, вероятнее всего, вызвано нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщило правительство Кемеровской РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:16
2022-12-24T12:24
происшествия
сергей цивилев
кемерово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841028819_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_e87b71c712bec2056ebc134ec6a532e0.jpg
КЕМЕРОВО, 24 дек — РИА Новости. Возгорание в частном доме в Кемерово, вероятнее всего, вызвано нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщило правительство Кемеровской области. "Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", – говорится в заявлении пресс-службы регионального кабмина.Уточняется, что в здании размещалась местная общественная организация "Доброе дело". В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания составила 180 квадратных метров. По последним данным, погибли 20 человек, еще двое получили ожоги и госпитализированы в тяжелом состоянии. Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара.В экстренных службах РИА Новости заявили, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Сергей Цивилев поручил за неделю проверить в Кемеровской области все дома престарелых — в первую очередь частные.Следственный комитет возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура организовала проверку.
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841018392.html
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841028819_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_43f7a1f8a57ec476a1074b7479557100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергей цивилев, кемерово
Происшествия, Сергей Цивилев, Кемерово
11:16 24.12.2022 (обновлено: 12:24 24.12.2022)
 
Власти назвали предварительную причину пожара в приюте в Кемерово

Причиной пожара в приюте в Кемерово могло стать неправильное использование печи

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 дек — РИА Новости. Возгорание в частном доме в Кемерово, вероятнее всего, вызвано нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщило правительство Кемеровской области.
"Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", – говорится в заявлении пресс-службы регионального кабмина.
Уточняется, что в здании размещалась местная общественная организация "Доброе дело".
В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания составила 180 квадратных метров. По последним данным, погибли 20 человек, еще двое получили ожоги и госпитализированы в тяжелом состоянии. Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара.
В экстренных службах РИА Новости заявили, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Сергей Цивилев поручил за неделю проверить в Кемеровской области все дома престарелых — в первую очередь частные.
Следственный комитет возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура организовала проверку.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
07:41
Руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре
 
ПроисшествияСергей ЦивилевКемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала