https://ria.ru/20221224/pozhar-1841049223.html
Власти назвали предварительную причину пожара в приюте в Кемерово
Власти назвали предварительную причину пожара в приюте в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
Власти назвали предварительную причину пожара в приюте в Кемерово
Возгорание в частном доме в Кемерово, вероятнее всего, вызвано нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщило правительство Кемеровской РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:16
2022-12-24T11:16
2022-12-24T12:24
происшествия
сергей цивилев
кемерово
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КЕМЕРОВО, 24 дек — РИА Новости. Возгорание в частном доме в Кемерово, вероятнее всего, вызвано нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщило правительство Кемеровской области. "Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", – говорится в заявлении пресс-службы регионального кабмина.Уточняется, что в здании размещалась местная общественная организация "Доброе дело". В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания составила 180 квадратных метров. По последним данным, погибли 20 человек, еще двое получили ожоги и госпитализированы в тяжелом состоянии. Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара.В экстренных службах РИА Новости заявили, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Сергей Цивилев поручил за неделю проверить в Кемеровской области все дома престарелых — в первую очередь частные.Следственный комитет возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура организовала проверку.
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841018392.html
кемерово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей цивилев, кемерово
Происшествия, Сергей Цивилев, Кемерово
11:16 24.12.2022 (обновлено: 12:24 24.12.2022)
Власти назвали предварительную причину пожара в приюте в Кемерово
Причиной пожара в приюте в Кемерово могло стать неправильное использование печи
КЕМЕРОВО, 24 дек — РИА Новости.
Возгорание в частном доме в Кемерово, вероятнее всего, вызвано нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщило
правительство Кемеровской области.
"Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", – говорится в заявлении пресс-службы регионального кабмина.
Уточняется, что в здании размещалась местная общественная организация "Доброе дело".
В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания составила 180 квадратных метров. По последним данным, погибли 20 человек, еще двое получили ожоги и госпитализированы в тяжелом состоянии. Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара.
В экстренных службах РИА Новости заявили, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Сергей Цивилев
поручил за неделю проверить в Кемеровской области
все дома престарелых — в первую очередь частные.
Следственный комитет возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура организовала проверку.