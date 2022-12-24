https://ria.ru/20221224/pozhar-1841049223.html

Власти назвали предварительную причину пожара в приюте в Кемерово

Власти назвали предварительную причину пожара в приюте в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022

Власти назвали предварительную причину пожара в приюте в Кемерово

Возгорание в частном доме в Кемерово, вероятнее всего, вызвано нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщило правительство Кемеровской РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T11:16

2022-12-24T11:16

2022-12-24T12:24

происшествия

сергей цивилев

кемерово

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КЕМЕРОВО, 24 дек — РИА Новости. Возгорание в частном доме в Кемерово, вероятнее всего, вызвано нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщило правительство Кемеровской области. "Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", – говорится в заявлении пресс-службы регионального кабмина.Уточняется, что в здании размещалась местная общественная организация "Доброе дело". В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания составила 180 квадратных метров. По последним данным, погибли 20 человек, еще двое получили ожоги и госпитализированы в тяжелом состоянии. Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара.В экстренных службах РИА Новости заявили, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Сергей Цивилев поручил за неделю проверить в Кемеровской области все дома престарелых — в первую очередь частные.Следственный комитет возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура организовала проверку.

https://ria.ru/20221224/pozhar-1841018392.html

кемерово

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сергей цивилев, кемерово