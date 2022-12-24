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Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Кемерово
Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Кемерово
Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерово, где погибли 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T06:11
2022-12-24T06:11
2022-12-24T09:36
происшествия
жилье
сергей цивилев
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерово, где погибли 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 5.25 мск спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара", - говорится в сообщении.Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса.Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
https://ria.ru/20221224/pozhary-1841012697.html
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Разбор завалов на месте пожара в Кемерово
Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерово, где погибли 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 5.25 мск спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара", - говорится в сообщении.
2022-12-24T06:11
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происшествия, жилье, сергей цивилев, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Сергей Цивилев, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:11 24.12.2022 (обновлено: 09:36 24.12.2022)
Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Кемерово
МЧС заявило, что спасатели завершили работы на месте пожара в доме престарелых в Кемерово