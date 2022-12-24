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Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Кемерово

Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022

Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Кемерово

Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерово, где погибли 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T06:11

2022-12-24T06:11

2022-12-24T09:36

происшествия

жилье

сергей цивилев

кемерово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерово, где погибли 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 5.25 мск спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара", - говорится в сообщении.Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса.Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.

https://ria.ru/20221224/pozhary-1841012697.html

кемерово

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте пожара в Кемерово Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерово, где погибли 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 5.25 мск спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара", - говорится в сообщении. 2022-12-24T06:11 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, жилье, сергей цивилев, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)