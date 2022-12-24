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Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
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Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Кемерово
Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Кемерово
Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерово, где погибли 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.12.2022
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происшествия
жилье
сергей цивилев
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерово, где погибли 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 5.25 мск спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара", - говорится в сообщении.Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса.Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
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Разбор завалов на месте пожара в Кемерово
Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерово, где погибли 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 5.25 мск спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара", - говорится в сообщении.
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происшествия, жилье, сергей цивилев, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Сергей Цивилев, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:11 24.12.2022 (обновлено: 09:36 24.12.2022)
 
Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Кемерово

МЧС заявило, что спасатели завершили работы на месте пожара в доме престарелых в Кемерово

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерово, где погибли 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 5.25 мск спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара", - говорится в сообщении.
Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса.
Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
04:37
Крупные пожары в домах престарелых в России в 2005-2022 годах
 
ПроисшествияЖильеСергей ЦивилевКемеровоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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