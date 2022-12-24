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В Кемерово обрушилось здание, где располагался сгоревший приют - РИА Новости, 24.12.2022
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В Кемерово обрушилось здание, где располагался сгоревший приют
В Кемерово обрушилось здание, где располагался сгоревший приют - РИА Новости, 24.12.2022
В Кемерово обрушилось здание, где располагался сгоревший приют
Двухэтажное здание в Кемерово, где располагался сгоревший дом престарелых, сильно пострадало, второй этаж сгорел и обрушился, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T03:56
2022-12-24T12:27
происшествия
дмитрий анисимов
сергей цивилев
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Двухэтажное здание в Кемерово, где располагался сгоревший дом престарелых, сильно пострадало, второй этаж сгорел и обрушился, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Открытое горение уже ликвидировано, предварительная площадь пожара, по данным МЧС, составила 180 квадратных метров. Как передает корреспондент РИА Новости, на месте все еще работают спасатели и расчищают завалы. На место пожара прибыли глава города Дмитрий Анисимов и председатель правительства Кузбасса Илья Сердюк, здесь же организован оперативный штаб. Самое здание, где располагался дом престарелых, сильно пострадал - первый этаж выгорел, а второй этаж обрушился. СК ранее завел уголовное дело, а губернатор Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные.
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происшествия, дмитрий анисимов, сергей цивилев, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дмитрий Анисимов, Сергей Цивилев, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ)
03:56 24.12.2022 (обновлено: 12:27 24.12.2022)
 
В Кемерово обрушилось здание, где располагался сгоревший приют

Здание в Кемерово, где располагался приют, сильно пострадало и обрушилось

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Двухэтажное здание в Кемерово, где располагался сгоревший дом престарелых, сильно пострадало, второй этаж сгорел и обрушился, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Открытое горение уже ликвидировано, предварительная площадь пожара, по данным МЧС, составила 180 квадратных метров.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте все еще работают спасатели и расчищают завалы. На место пожара прибыли глава города Дмитрий Анисимов и председатель правительства Кузбасса Илья Сердюк, здесь же организован оперативный штаб.
Самое здание, где располагался дом престарелых, сильно пострадал - первый этаж выгорел, а второй этаж обрушился.
СК ранее завел уголовное дело, а губернатор Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
01:55
Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово
 
ПроисшествияДмитрий АнисимовСергей ЦивилевКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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