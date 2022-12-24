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Число погибших в приюте в Кемерово выросло до 20 человек

Число погибших в приюте в Кемерово выросло до 20 человек - РИА Новости, 24.12.2022

Число погибших в приюте в Кемерово выросло до 20 человек

Выросло число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T03:18

2022-12-24T03:18

2022-12-24T12:28

происшествия

кемерово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Выросло число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Еще двое получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности помощь оказали шести пострадавшим, уточнили в региональном центре медицины катастроф.Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара.Губернатор Сергей Цивилев поручил за неделю проверить в Кемеровской области все дома престарелых — в первую очередь частные.Следственный комитет возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура организовала проверку.

кемерово

россия

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2022

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Разбор завалов на месте пожара в Кемерово Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерово, где погибли 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 5.25 мск спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара", - говорится в сообщении. 2022-12-24T03:18 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)