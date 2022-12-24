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СК возбудил уголовное дело после пожара в приюте в Кемерово
СК возбудил уголовное дело после пожара в приюте в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
СК возбудил уголовное дело после пожара в приюте в Кемерово
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в Кемерово, в результате которого погибли люди, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T02:58
2022-12-24T02:58
2022-12-24T12:28
происшествия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в Кемерово, в результате которого погибли люди, сообщается в телеграм-канале ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время уточняется точное число погибших и пострадавших.Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово. По последним данным МЧС, погибли 13 человек. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых не имел легального статуса. Открытое горение уже ликвидировано. По данным МЧС, предварительная площадь пожара составила 180 квадратных метров.
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кемерово
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происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ)
02:58 24.12.2022 (обновлено: 12:28 24.12.2022)
СК возбудил уголовное дело после пожара в приюте в Кемерово
СК возбудил уголовное дело после пожара и гибели людей в приюте в Кемерово