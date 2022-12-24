Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после пожара в приюте в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841008605.html
СК возбудил уголовное дело после пожара в приюте в Кемерово
СК возбудил уголовное дело после пожара в приюте в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
СК возбудил уголовное дело после пожара в приюте в Кемерово
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в Кемерово, в результате которого погибли люди, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T02:58
2022-12-24T12:28
происшествия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841028885_0:264:3080:1997_1920x0_80_0_0_496556818cf48b53e83ddd444cda62c5.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в Кемерово, в результате которого погибли люди, сообщается в телеграм-канале ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время уточняется точное число погибших и пострадавших.Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово. По последним данным МЧС, погибли 13 человек. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых не имел легального статуса. Открытое горение уже ликвидировано. По данным МЧС, предварительная площадь пожара составила 180 квадратных метров.
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841006700.html
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841028885_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_b175e4f0d474e00d5b3ca9bfc7a22096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ)
02:58 24.12.2022 (обновлено: 12:28 24.12.2022)
 
СК возбудил уголовное дело после пожара в приюте в Кемерово

СК возбудил уголовное дело после пожара и гибели людей в приюте в Кемерово

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в Кемерово, в результате которого погибли люди, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время уточняется точное число погибших и пострадавших.
Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово. По последним данным МЧС, погибли 13 человек. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых не имел легального статуса. Открытое горение уже ликвидировано. По данным МЧС, предварительная площадь пожара составила 180 квадратных метров.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
01:41
В Кузбассе после пожара проверят все дома престарелых, сообщил губернатор
 
ПроисшествияКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала