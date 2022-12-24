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СК возбудил уголовное дело после пожара в приюте в Кемерово

СК возбудил уголовное дело после пожара в приюте в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022

СК возбудил уголовное дело после пожара в приюте в Кемерово

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в Кемерово, в результате которого погибли люди, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T02:58

2022-12-24T02:58

2022-12-24T12:28

происшествия

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в Кемерово, в результате которого погибли люди, сообщается в телеграм-канале ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время уточняется точное число погибших и пострадавших.Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово. По последним данным МЧС, погибли 13 человек. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых не имел легального статуса. Открытое горение уже ликвидировано. По данным МЧС, предварительная площадь пожара составила 180 квадратных метров.

https://ria.ru/20221224/pozhar-1841006700.html

кемерово

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происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)