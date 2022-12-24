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В Кемерово госпитализировали двух человек после пожара в приюте
В Кемерово госпитализировали двух человек после пожара в приюте - РИА Новости, 24.12.2022
В Кемерово госпитализировали двух человек после пожара в приюте
Два пострадавших на пожаре в доме престарелых в Кемерово госпитализированы, их обследуют, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T01:30
2022-12-24T01:30
2022-12-24T12:27
происшествия
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Два пострадавших на пожаре в доме престарелых в Кемерово госпитализированы, их обследуют, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврической в Кемерово. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых - нелегальный. По последним данным МЧС России, погибли 13 человек. Открытое горение уже ликвидировано, по данным МЧС, предварительная площадь пожара - 180 квадратных метров.
https://ria.ru/20221222/pozhar-1840595817.html
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происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
01:30 24.12.2022 (обновлено: 12:27 24.12.2022)
В Кемерово госпитализировали двух человек после пожара в приюте
Двоих пострадавших при пожаре в приюте в Кемерово госпитализировали