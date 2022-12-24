https://ria.ru/20221224/pozhar-1841006430.html

В Кемерово госпитализировали двух человек после пожара в приюте

В Кемерово госпитализировали двух человек после пожара в приюте - РИА Новости, 24.12.2022

В Кемерово госпитализировали двух человек после пожара в приюте

Два пострадавших на пожаре в доме престарелых в Кемерово госпитализированы, их обследуют, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T01:30

2022-12-24T01:30

2022-12-24T12:27

происшествия

кемерово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Два пострадавших на пожаре в доме престарелых в Кемерово госпитализированы, их обследуют, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврической в Кемерово. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых - нелегальный. По последним данным МЧС России, погибли 13 человек. Открытое горение уже ликвидировано, по данным МЧС, предварительная площадь пожара - 180 квадратных метров.

https://ria.ru/20221222/pozhar-1840595817.html

кемерово

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)