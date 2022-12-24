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В Кемерово госпитализировали двух человек после пожара в приюте - РИА Новости, 24.12.2022
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В Кемерово госпитализировали двух человек после пожара в приюте
В Кемерово госпитализировали двух человек после пожара в приюте - РИА Новости, 24.12.2022
В Кемерово госпитализировали двух человек после пожара в приюте
Два пострадавших на пожаре в доме престарелых в Кемерово госпитализированы, их обследуют, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T01:30
2022-12-24T12:27
происшествия
кемерово
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Два пострадавших на пожаре в доме престарелых в Кемерово госпитализированы, их обследуют, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврической в Кемерово. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых - нелегальный. По последним данным МЧС России, погибли 13 человек. Открытое горение уже ликвидировано, по данным МЧС, предварительная площадь пожара - 180 квадратных метров.
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происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
01:30 24.12.2022 (обновлено: 12:27 24.12.2022)
 
В Кемерово госпитализировали двух человек после пожара в приюте

Двоих пострадавших при пожаре в приюте в Кемерово госпитализировали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Два пострадавших на пожаре в доме престарелых в Кемерово госпитализированы, их обследуют, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Двое пострадавших госпитализированы, их обследуют", - сказал собеседник агентства.
Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврической в Кемерово. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых - нелегальный. По последним данным МЧС России, погибли 13 человек. Открытое горение уже ликвидировано, по данным МЧС, предварительная площадь пожара - 180 квадратных метров.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 16:42
При пожаре в Свердловской области погибли бабушка и двое детей
 
ПроисшествияКемеровоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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