https://ria.ru/20221224/pozhar-1841004994.html

Число погибших в приюте в Кемерово выросло до 13 человек

Число погибших в приюте в Кемерово выросло до 13 человек - РИА Новости, 24.12.2022

Число погибших в приюте в Кемерово выросло до 13 человек

Выросло число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T00:48

2022-12-24T00:48

2022-12-24T12:26

кемерово

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Выросло число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Сигнал о возгорании в здании на улице Таврическая поступил в 22:21.Как рассказали агентству в региональном центре медицины катастроф, два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности помощь оказали шести пострадавшим.В МЧС уточнили, что спасатели ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара — 180 квадратных метров. К работам по разбору завалов привлекли более 80 человек и 28 единиц техники.На место происшествия выехал прокурор Кемеровской области Александр Блошкин, организована проверка.Губернатор Сергей Цивилев подчеркнул, что в Кузбассе за неделю проверят все дома престарелых — в первую очередь частные.Следственный комитет возбудил уголовное дело по части три статьи 109 УК "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

https://ria.ru/20221222/pozhar-1840595817.html

кемерово

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемерово, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия