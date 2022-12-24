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Число погибших в приюте в Кемерово выросло до 13 человек
Число погибших в приюте в Кемерово выросло до 13 человек - РИА Новости, 24.12.2022
Число погибших в приюте в Кемерово выросло до 13 человек
Выросло число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T00:48
2022-12-24T00:48
2022-12-24T12:26
кемерово
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Выросло число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Сигнал о возгорании в здании на улице Таврическая поступил в 22:21.Как рассказали агентству в региональном центре медицины катастроф, два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности помощь оказали шести пострадавшим.В МЧС уточнили, что спасатели ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара — 180 квадратных метров. К работам по разбору завалов привлекли более 80 человек и 28 единиц техники.На место происшествия выехал прокурор Кемеровской области Александр Блошкин, организована проверка.Губернатор Сергей Цивилев подчеркнул, что в Кузбассе за неделю проверят все дома престарелых — в первую очередь частные.Следственный комитет возбудил уголовное дело по части три статьи 109 УК "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кемерово, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Кемерово, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
00:48 24.12.2022 (обновлено: 12:26 24.12.2022)
Число погибших в приюте в Кемерово выросло до 13 человек
Число жертв пожара в частном приюте в Кемерово увеличилось до 13 человек
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Выросло число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Сигнал о возгорании в здании на улице Таврическая поступил в 22:21.
"Количество человек, погибших в результате пожара, увеличилось до 13", — отметили в ведомстве.
Как рассказали агентству в региональном центре медицины катастроф, два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности помощь оказали шести пострадавшим.
В МЧС уточнили, что спасатели ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара — 180 квадратных метров. К работам по разбору завалов привлекли более 80 человек и 28 единиц техники.
На место происшествия выехал прокурор Кемеровской области
Александр Блошкин, организована проверка.
Губернатор Сергей Цивилев
подчеркнул, что в Кузбассе за неделю проверят все дома престарелых — в первую очередь частные.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части три статьи 109 УК "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".