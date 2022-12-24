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При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/postradavshaya-1841153139.html
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 24.12.2022
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок
Девочка получила ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T23:13
2022-12-24T23:13
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Девочка получила ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221224/spetsoperatsiya-1841070751.html
донецк
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
23:13 24.12.2022
 
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок

Мэр Донецка Кулемзин: при украинском обстреле Киевского района города пострадал ребенок

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Девочка получила ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Киевского района ранена девочка 2015 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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