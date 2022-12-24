https://ria.ru/20221224/pogoda-1841074989.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 24.12.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Небольшой снег и до минус 4 градусов прогнозируют в российской столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:34
2022-12-24T14:34
2022-12-24T14:34
погода
москва
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839104440_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e0881b57fdb3b66def4ceabd9b89e081.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 4 градусов прогнозируют в российской столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что такой прогноз является предварительным. "В ночь на 1 января местами пройдет небольшой снег, слегка подморозит до минус 2-4 градусов, местами образуется гололедица", - рассказал Леус. По словам синоптика, накануне днем погода будет облачная, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а дневная температура будет колебаться около нулевой отметки. "А 1 января днем предварительно мы ожидаем от 0 до минус 2 градусов и местами небольшой снег", - добавил Леус.
https://ria.ru/20221219/sneg-1839686274.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839104440_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_aa1c7764aaef65f00a2125e27d70347c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Синоптик Леус: в Москве в новогоднюю ночь ожидается снег и до минус четырех градусов
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Небольшой снег и до минус 4 градусов прогнозируют в российской столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Михаил Леус.
Синоптик уточнил, что такой прогноз является предварительным.
"В ночь на 1 января местами пройдет небольшой снег, слегка подморозит до минус 2-4 градусов, местами образуется гололедица", - рассказал Леус.
По словам синоптика, накануне днем погода будет облачная, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а дневная температура будет колебаться около нулевой отметки.
"А 1 января днем предварительно мы ожидаем от 0 до минус 2 градусов и местами небольшой снег", - добавил Леус.