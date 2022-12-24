https://ria.ru/20221224/pogoda-1841074989.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 24.12.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Небольшой снег и до минус 4 градусов прогнозируют в российской столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T14:34

2022-12-24T14:34

2022-12-24T14:34

погода

москва

михаил леус

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 4 градусов прогнозируют в российской столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что такой прогноз является предварительным. "В ночь на 1 января местами пройдет небольшой снег, слегка подморозит до минус 2-4 градусов, местами образуется гололедица", - рассказал Леус. По словам синоптика, накануне днем погода будет облачная, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а дневная температура будет колебаться около нулевой отметки. "А 1 января днем предварительно мы ожидаем от 0 до минус 2 градусов и местами небольшой снег", - добавил Леус.

https://ria.ru/20221219/sneg-1839686274.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, михаил леус