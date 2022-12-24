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Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 24.12.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 24.12.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Небольшой снег и до минус 4 градусов прогнозируют в российской столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:34
2022-12-24T14:34
погода
москва
михаил леус
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 4 градусов прогнозируют в российской столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что такой прогноз является предварительным. "В ночь на 1 января местами пройдет небольшой снег, слегка подморозит до минус 2-4 градусов, местами образуется гололедица", - рассказал Леус. По словам синоптика, накануне днем погода будет облачная, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а дневная температура будет колебаться около нулевой отметки. "А 1 января днем предварительно мы ожидаем от 0 до минус 2 градусов и местами небольшой снег", - добавил Леус.
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погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
14:34 24.12.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Синоптик Леус: в Москве в новогоднюю ночь ожидается снег и до минус четырех градусов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 4 градусов прогнозируют в российской столице в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик уточнил, что такой прогноз является предварительным.
"В ночь на 1 января местами пройдет небольшой снег, слегка подморозит до минус 2-4 градусов, местами образуется гололедица", - рассказал Леус.
По словам синоптика, накануне днем погода будет облачная, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а дневная температура будет колебаться около нулевой отметки.
"А 1 января днем предварительно мы ожидаем от 0 до минус 2 градусов и местами небольшой снег", - добавил Леус.
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