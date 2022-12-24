https://ria.ru/20221224/pogoda-1841038295.html
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице - РИА Новости, 24.12.2022
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
Облачная погода, мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T09:52
2022-12-24T09:52
2022-12-24T09:52
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. Погода облачная, пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах и тротуарах гололедица, особенно сильная она будет в вечерние часы. Максимальная температура воздуха в Москве – 0 – плюс 2 градуса, в Подмосковье – от минус 1 до плюс 3", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного увеличится, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В поздние вечерние часы температура воздуха постепенно опустится ниже нулевой отметки.
https://ria.ru/20221223/sochi-1840762537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидают мокрый снег, гололедицу и до двух градусов тепла