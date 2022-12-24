В Киеве составили список военных для обучения управлению ЗРК Patriot
В Киеве заявили, что составили список военных для обучения управлению ЗРК Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские ЗРК Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские ЗРК Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На Украине определились со списком военных, которые будут проходить обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, заявил в субботу представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
"Командующий воздушными силами ВСУ утвердил список военных, которые будут учиться управлять системами ПВО Patriot в одной из стран НАТО. Список людей, которые уже могут быть направлены на это обучение, как это было с Iris-Т и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты научились умело оперировать этими комплексами", - приводит слова Игната издание "Общественное".
Он отметил, что обучение может длиться немного дольше, поскольку это более мощная техника и дальнобойная. Игнат не уточнил, в какой именно из стран будет курс обучения, при этом отметил, что понадобится два - три месяца для обучения военных обслуживать Patriot.
"Патриот" - другая система, требующая больше времени. Но речь о девяти месяцах не идет. На это обучение будут направлены люди, прошедшие обучение в Харьковском университете Воздушных Сил. Это готовые специалисты, люди, имеющие боевой опыт, перспективу прохождения военной службы", - добавил он.
В среду Владимир Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена провел несколько часов в Вашингтоне, в ходе которых встретился с главой государства, руководством конгресса и выступил там с речью. К его визиту было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Данный пакет помощи включает в себя, в том числе, первую батарею ПВО Patriot.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.