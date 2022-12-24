https://ria.ru/20221224/parkovka-1841006953.html

В Москве изменится стоимость парковки на ряде улиц

В Москве изменится стоимость парковки на ряде улиц - РИА Новости, 24.12.2022

В Москве изменится стоимость парковки на ряде улиц

Стоимость парковки в Москве изменится на ряде улиц с субботы, на 27 улицах цену снизят, на остальных - повысят, сообщили в столичном департаменте транспорта. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T01:48

2022-12-24T01:48

2022-12-24T01:48

общество

москва

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Стоимость парковки в Москве изменится на ряде улиц с субботы, на 27 улицах цену снизят, на остальных - повысят, сообщили в столичном департаменте транспорта. С субботы стоимость парковки изменится исходя из загруженности на 8,6% улиц платного парковочного пространства столицы. Так, на 27 улицах цена будет снижена, так как большая часть мест на них остается свободной. Например, в Бумажном проезде или на Красногвардейском бульваре, где был дифференцированный тариф (до 150 рублей в час), стоимость парковки теперь будет 80 рублей в час, а на улице Пантелеевская и Лужнецком проезде - 40 рублей в час вместо 80. На тех улицах, где загруженность парковок достигает 100%, тариф будет скорректирован в большую сторону. Так, тариф на Большой Новодмитровской и Библиотечной улицах повысится с 40 рублей в час до 80 днем, стоимость ночью - 60 рублей в час. На Зубовском бульваре и в Богословском переулке стоимость парковки днем вырастет с 380 рублей в час до 450. Тарифная сетка останется прежней - от 40 до 450 рублей в час. Обновленные тарифы помогут освободить до 10-15% мест, местным жителям и другим водителям станет проще парковаться. Также изменения предотвратят блуждающий трафик, дороги станут свободнее, а общественный транспорт и экстренные службы поедут быстрее.

https://ria.ru/20221218/moskva-1839525140.html

https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840236495.html

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общество, москва