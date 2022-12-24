Украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.