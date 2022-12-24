Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЦентр Донецка, подвергшийся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины
Центр Донецка, подвергшийся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.25 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Ворошиловский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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