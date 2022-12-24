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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 24.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/obstrel-1841135097.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T20:16
2022-12-24T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.25 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Ворошиловский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
20:16 24.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЦентр Донецка, подвергшийся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины
Центр Донецка, подвергшийся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Центр Донецка, подвергшийся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.25 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Ворошиловский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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