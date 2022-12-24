https://ria.ru/20221224/obstrel-1841135097.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 24.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T20:16

2022-12-24T20:16

2022-12-24T20:16

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.25 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Ворошиловский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины