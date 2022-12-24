17:49 24.12.2022 (обновлено: 19:04 24.12.2022)
Разведчик из США рассказал, как Байден хочет обмануть Зеленского с Patriot
Отставной офицер разведки США Риттер рассказал, как Байден обманет Зеленского с Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США поставят Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, неспособную сбивать современные ракеты, заявил в интервью YouTube-каналу Through the eyes of отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.
"Это, вероятно, самая высококлассная система такого типа в арсенале Соединенных Штатов. Это старая установка, но она была модернизирована. Я не думаю, что украинцы получат улучшенную версию, думаю, им отдадут старую модель, у которой меньше возможностей", — уточнил военный.
Риттер напомнил, что Patriot плохо себя зарекомендовали во время двух иракских кампаний американской армии (в 1991 и 2003 годах). Как рассказал офицер, они не смогли перехватить даже устаревшие советские ракеты "Скад", стоявшие на вооружении у Багдада. В 2003-м Patriot и вовсе сбили больше американских и союзных истребителей, чем иракских снарядов, уточнил специалист.
По его словам, зенитные комплексы не смогли справиться и с серией ударов беспилотной авиации хуситов по НПЗ в Саудовской Аравии несколько лет назад. Риттер уверен, что ЗРК Patriot не была разработана "для выживания на таком поле боя, как Украина".
В среду президент Украины Владимир Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.