Разведчик из США рассказал, как Байден хочет обмануть Зеленского с Patriot

2022-12-24T17:49

2022-12-24T17:49

2022-12-24T19:04

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США поставят Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, неспособную сбивать современные ракеты, заявил в интервью YouTube-каналу Through the eyes of отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.Риттер напомнил, что Patriot плохо себя зарекомендовали во время двух иракских кампаний американской армии (в 1991 и 2003 годах). Как рассказал офицер, они не смогли перехватить даже устаревшие советские ракеты "Скад", стоявшие на вооружении у Багдада. В 2003-м Patriot и вовсе сбили больше американских и союзных истребителей, чем иракских снарядов, уточнил специалист.По его словам, зенитные комплексы не смогли справиться и с серией ударов беспилотной авиации хуситов по НПЗ в Саудовской Аравии несколько лет назад. Риттер уверен, что ЗРК Patriot не была разработана "для выживания на таком поле боя, как Украина".В среду президент Украины Владимир Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

