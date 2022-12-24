Рейтинг@Mail.ru
Разведчик из США рассказал, как Байден хочет обмануть Зеленского с Patriot - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/obman-1841110308.html
Разведчик из США рассказал, как Байден хочет обмануть Зеленского с Patriot
Разведчик из США рассказал, как Байден хочет обмануть Зеленского с Patriot - РИА Новости, 24.12.2022
Разведчик из США рассказал, как Байден хочет обмануть Зеленского с Patriot
США поставят Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, неспособную сбивать современные ракеты, заявил в интервью YouTube-каналу Through... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T17:49
2022-12-24T19:04
политика
джо байден
сша
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США поставят Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, неспособную сбивать современные ракеты, заявил в интервью YouTube-каналу Through the eyes of отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.Риттер напомнил, что Patriot плохо себя зарекомендовали во время двух иракских кампаний американской армии (в 1991 и 2003 годах). Как рассказал офицер, они не смогли перехватить даже устаревшие советские ракеты "Скад", стоявшие на вооружении у Багдада. В 2003-м Patriot и вовсе сбили больше американских и союзных истребителей, чем иракских снарядов, уточнил специалист.По его словам, зенитные комплексы не смогли справиться и с серией ударов беспилотной авиации хуситов по НПЗ в Саудовской Аравии несколько лет назад. Риттер уверен, что ЗРК Patriot не была разработана "для выживания на таком поле боя, как Украина".В среду президент Украины Владимир Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841093430.html
https://ria.ru/20221219/pvo-1839787210.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_284:331:2574:2048_1920x0_80_0_0_390845dd295ffe5d7e548991c28633bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, джо байден, сша, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Политика, Джо Байден, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
17:49 24.12.2022 (обновлено: 19:04 24.12.2022)
 
Разведчик из США рассказал, как Байден хочет обмануть Зеленского с Patriot

Отставной офицер разведки США Риттер рассказал, как Байден обманет Зеленского с Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США поставят Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, неспособную сбивать современные ракеты, заявил в интервью YouTube-каналу Through the eyes of отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.

"Это, вероятно, самая высококлассная система такого типа в арсенале Соединенных Штатов. Это старая установка, но она была модернизирована. Я не думаю, что украинцы получат улучшенную версию, думаю, им отдадут старую модель, у которой меньше возможностей", — уточнил военный.

Риттер напомнил, что Patriot плохо себя зарекомендовали во время двух иракских кампаний американской армии (в 1991 и 2003 годах). Как рассказал офицер, они не смогли перехватить даже устаревшие советские ракеты "Скад", стоявшие на вооружении у Багдада. В 2003-м Patriot и вовсе сбили больше американских и союзных истребителей, чем иракских снарядов, уточнил специалист.
По его словам, зенитные комплексы не смогли справиться и с серией ударов беспилотной авиации хуситов по НПЗ в Саудовской Аравии несколько лет назад. Риттер уверен, что ЗРК Patriot не была разработана "для выживания на таком поле боя, как Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
16:19
Шутка Зеленского про Patriot шокировала американцев
В среду президент Украины Владимир Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 17:19
В США раскрыли уязвимое место Patriot, по которому сразу ударит Россия
 
ПолитикаДжо БайденСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала