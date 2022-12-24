https://ria.ru/20221224/monastyri-1840903275.html

"Голову можно потерять". Какие тайны хранят московские монастыри

"Голову можно потерять". Какие тайны хранят московские монастыри - РИА Новости, 24.12.2022

"Голову можно потерять". Какие тайны хранят московские монастыри

Легенды есть почти у каждой столичной обители: в одной спрятаны сокровища, которых никак не найти, в другой — черепа пропадают из могил. О самых известных... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T08:00

2022-12-24T08:00

2022-12-24T08:11

религия

николай гоголь

иван грозный

екатерина ii

москва

голландия

россия

свято-даниловский монастырь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840805410_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_82ce7609eb754d4ccc765bb6ff5245ba.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Никита Бизин. Легенды есть почти у каждой столичной обители: в одной спрятаны сокровища, которых никак не найти, в другой — черепа пропадают из могил. О самых известных монастырских преданиях — в материале РИА Новости."Ходит упорный слух"Во время оккупации Москвы армией Наполеона в 1812-м многие святыни превратились в места не столь богоугодные. Например, в кремлевском Успенском соборе какое-то время располагалась конюшня гвардейской кавалерии. Процветало и мародерство: французские солдаты снимали с древних икон оклады ради драгоценных камней и золота.Святотатства не избежал и Новодевичий монастырь. Старинную обитель, построенную в 1514-м, приспособили под казармы. Но с драгоценностями оккупантам не повезло: легенда гласит, что монахини заблаговременно перенесли все в подземные тайники.Вскоре в Москву прибыл сам Наполеон. В числе прочего он хотел узнать, где находится сокровищница Новодевичьего. Однако поиски так и не увенчались успехом, а насельницы наотрез отказывались говорить. Тогда разгневанный император приказал сжечь непокорную обитель.В ночь с 8 на 9 октября солдаты прилепили к деревянным иконостасам множество горящих свечей и разбросали повсюду солому. В подклете главного монастырского собора — Смоленского — оставили несколько открытых бочонков с порохом, на которых лежали зажженные фитили.Наполеон тем временем на Воробьевых горах ожидал зарева. По преданию, про варварский замысел узнал горожанин, живший возле обители. Чтобы спасти монастырь, он поджег свой дом. Император, заметив пламя, спокойно удалился, так и не узнав, где инокини спрятали драгоценности.Почти сто лет спустя это попытался выяснить русский археолог Игнатий Стеллецкий. В 1909-м он обратился за помощью к игуменье Новодевичьего Леониде Озеровой. Та сообщила: "Под Смоленским собором есть склепы. И среди монахинь ходит упорный слух, что сокровищница именно там".Ученый досконально осмотрел крипту, однако ничего, кроме древних погребений, не нашел. Зато его заинтересовала другая деталь."Южный придел храма был обшит листовым железом. За ним дверь, ведущая в тесную каменную нишу. Очевидно, что это — заложенный кладкой ход, носящий следы недавней штукатурки. От ударов об пол слышен характерный звук пустого пространства", — писал Стеллецкий.Но проникнуть внутрь ему так и не удалось. Сначала помешала Первая мировая война, а при советской власти территорию монастыря реконструировали: там открыли историко-художественный музей.VIP-темницаВ наши дни кладоискатели-любители уже не осаждают Новодевичий. Зато здесь можно увидеть девушек, которые подолгу стоят у основания Напрудной (Софьиной) башни — угловой, что выходит к пруду. Считается, если нашептать в стену заветное любовное желание, оно обязательно сбудется.У поверья есть историческое обоснование. Дело в том, что в этой башне долгие годы жила царевна Софья — сестра Петра I. В 1698-м именно она стала идейным вдохновителем Стрелецкого бунта — чтобы сместить брата и править единолично.Восстание подавили. После жесткой расправы над бунтовщиками Петр повелел постричь опальную царевну в монахини и заточить в обители до конца дней. Софья скончалась в 1704-м, но считается, что она и по сей день слышит мольбы "безутешных дев" и старается помочь.Интересно, что не только Новодевичий служил тюрьмой для венценосных особ. Таким местом был и Ивановский монастырь в районе Китай-города. "Когда же оный (монастырь) построен, при котором государе, и по какой государственной грамоте, и в котором году, о том <…> точного известия нет", — сообщает летопись XVIII века.Большинство историков считают основательницей Елену Глинскую — мать Ивана Грозного. Будущий первый русский царь родился в канун дня Усекновения главы святого Иоанна Предтечи (25 августа 1530-го). И княгиня отблагодарила Бога за наследника.Правда, среди горожан почти сразу возникло стойкое убеждение, что обитель эта — "место дурное и гиблое". Говорили: "Мрачные стены — мрачные дела". И неудивительно. Тот же Иван Грозный позднее сослал сюда своих невесток Евдокию Сабурову и Феодосию Соловую — за бездетность. А в Смутное время черноризицей сделали супругу царя Василия Шуйского Марию Буйносову.В XVII столетии Тайный приказ отправлял в Ивановскую обитель женщин, замешанных в политических и уголовных делах. А после реформ патриарха Никона и церковного раскола ряды заключенных пополнили старообрядцы.Но самые известные узницы появились здесь веком позже. Первая — княжна Тараканова, которую считали незаконнорожденной дочерью императрицы Елизаветы Петровны. До сорока лет она якобы жила инкогнито в Голландии, а затем вернулась в Россию. Получив аудиенцию у Екатерины II, Тараканова согласилась добровольно покинуть высший свет: дочь царицы предыдущей — конкурент нынешней."Распространено мнение, что она прожила остаток лет в Ивановском монастыре. Однако это никак не доказано. Все основано на косвенных свидетельствах", — говорит москвовед Константин Михайлов.А вот история другой заключенной, знаменитой Дарьи Салтыковой, сомнений не вызывает. По данным следственной комиссии, за семь лет "кровавая барыня" зверски убила 139 крепостных. Приговор "людоедке" (как прозвали ее в народе) утвердила сама Екатерина II.После показательной порки и лишения дворянства Салтычиху отправили в Ивановскую обитель, где та жила в специально вырытой яме — в кромешной темноте.Советский нереализмНо, пожалуй, наибольшей популярностью у любителей мистических историй пользуется московский Свято-Даниловский монастырь. Он был первым в столице. Основал его в XIII веке князь Даниил, сын Александра Невского.Со временем вокруг обители образовалось большое кладбище. В XIX столетии здесь хоронили видных общественных и культурных деятелей. Среди них философ Алексей Хомяков, поэт Николай Языков, писатель Николай Гоголь.С последним как раз и связана самая знаменитая загадка Данилова монастыря. Автора "Мертвых душ" похоронили в 1852-м. Но восемьдесят лет спустя советское правительство закрыло обитель, а с погоста перенесли прах самых знаменитых людей. Естественно, и Гоголя.Могилу вскрыли 31 мая 1931-го. Присутствовали маститые литераторы Всеволод Иванов, Юрий Олеша, Владимир Лидин, а также историки Мария Барановская и Алексей Смирнов.Основной источник, который рассказывает о тех событиях, — мемуары Лидина. Тот писал: "Черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков. <…> Когда и при каких обстоятельствах он исчез, остается загадкой. При начале вскрытия на малой глубине был обнаружен какой-то череп, но археологи признали его принадлежавшим молодому человеку".Это свидетельство подтверждал и Всеволод Иванов. А вот археолог Мария Барановская, специалист по московским некрополям, напротив, утверждала: "Хорошо сохранился не только череп, но и каштановые волосы на нем и одежда — сюртук и башмаки"."Трудностей добавляет то, что в официальном отчете о состоянии останков ничего не говорится. Кроме того, нет никаких фотодокументов. Известно, что процедура завершилась поздно вечером — сделать снимки было уже нельзя", — объясняет москвовед Павел Гнилорыбов.Еще одна любопытная деталь: в середине 1980-х пожилой Лидин в частных беседах даже не упоминал об обезглавленном Гоголе. На сегодняшний день у историков есть две версии. Первая: череп действительно мог отсутствовать, ведь могилу писателя несколько раз реставрировали — не исключено, что случайно потревожили кости. Вторая: голова все-таки была на своем месте, просто советские литераторы немного приукрасили реальность.

https://ria.ru/20221204/tonnel-1835967511.html

москва

голландия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

николай гоголь, иван грозный, екатерина ii, москва, голландия, россия, свято-даниловский монастырь, аналитика - религия и мировоззрение