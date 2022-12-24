https://ria.ru/20221224/manifestatsiya-1841137237.html

В Париже на манифестации курдов пострадали более 30 полицейских

В Париже на манифестации курдов пострадали более 30 полицейских - РИА Новости, 24.12.2022

В Париже на манифестации курдов пострадали более 30 полицейских

Тридцать один полицейский пострадал при столкновениях с протестующими курдами, сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес. РИА Новости, 24.12.2022

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ПАРИЖ, 24 дек — РИА Новости. Тридцать один полицейский пострадал при столкновениях с протестующими курдами, сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес. Манифестанты повредили десятки витрин, по меньшей мере четыре автомобиля, а также подожгли одну машину. Сегодня тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой в 10-м округе столицы, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. По их мнению, за стрельбой стоит Турция. Митингующие требуют справедливого расследования инцидента и скандируют антитурецкие лозунги.Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Протестующие били остановки автобусов, переворачивали автомобили, поджигали мебель, мусорные баки и выламывали булыжники из мостовой, а затем забрасывали ими стражей порядка. Правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ для разгона толпы. Несколько человек получили ранения в столкновениях. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. Злоумышленника задержали. При стрельбе погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести.Как сообщил РИА Новости представитель общины, все погибшие — курдские активисты. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.Курдский демократический совет во Франции (CDK-F) назвал стрельбу в Париже гнусным терактом и призвал представителей общины выйти на манифестацию в субботу.Накануне у места стрельбы в Париже собрались несколько десятков курдов. Они обвиняли в произошедшем Турцию. Стихийный митинг курдской общины перерос в стычки с полицией. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать полицию камнями и бутылками.В ответ полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, а затем и шумовые гранаты.По данным СМИ, стрелявший признался, что планировал напасть на курдскую общину и что его действия вызваны расовой ненавистью.

https://ria.ru/20221223/strelba-1840970558.html

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Митинг курдов в Париже Тысячи курдов собрались на площади Республики в Париже после вчерашней стрельбы, в результате которой погибли трое курдских активистов 2022-12-24T20:42 true PT0M13S

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в мире, париж, курды, франция