https://ria.ru/20221224/makeevka-1841140608.html

Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 24.12.2022

Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T21:12

2022-12-24T21:12

2022-12-24T21:12

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221224/spetsoperatsiya-1841070751.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины