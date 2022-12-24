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Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/makeevka-1841140608.html
Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T21:12
2022-12-24T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221224/spetsoperatsiya-1841070751.html
макеевка
украина
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в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
21:12 24.12.2022
 
Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.04 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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