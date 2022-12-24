https://ria.ru/20221224/lgota-1841050164.html

Льготный режим для предприятий в сфере импортозамещения запустят с января

Льготный режим для предприятий в сфере импортозамещения запустят с января - РИА Новости, 24.12.2022

Льготный режим для предприятий в сфере импортозамещения запустят с января

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске с 1 января 2023 года льготного режима работы предприятий, занимающихся... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T11:33

2022-12-24T11:33

2022-12-24T12:00

экономика

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске с 1 января 2023 года льготного режима работы предприятий, занимающихся импортозамещением в составе промышленных кластеров, сообщается на сайте кабмина."Правительство запускает льготный режим работы предприятий, которые занимаются импортозамещением в составе промышленных кластеров. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. С 1 января 2023 года такие предприятия смогут возместить до 50% затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведённых другими участниками кластера. Общая сумма субсидии на одного заявителя может составлять до 150 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что данное решение позволит поддержать отечественных производителей материалов, комплектующих и компонентной базы, работающих в составе промышленных кластеров. Также оно обеспечит восстановление нарушенных кооперационных связей в промышленности и простимулирует переход предприятий на отечественную компонентную базу.Работа идёт по поручению президента России, которое он дал по итогам XXV Петербургского экономического форума в июне 2022 года. Выступая на форуме, глава государства озвучил задачи по выработке ключевых параметров льготного режима для промышленных кластеров.

https://ria.ru/20221215/lizing-1838936762.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия