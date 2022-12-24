https://ria.ru/20221224/lgota-1841050164.html
Льготный режим для предприятий в сфере импортозамещения запустят с января
Льготный режим для предприятий в сфере импортозамещения запустят с января - РИА Новости, 24.12.2022
Льготный режим для предприятий в сфере импортозамещения запустят с января
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске с 1 января 2023 года льготного режима работы предприятий, занимающихся... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:33
2022-12-24T11:33
2022-12-24T12:00
экономика
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске с 1 января 2023 года льготного режима работы предприятий, занимающихся импортозамещением в составе промышленных кластеров, сообщается на сайте кабмина."Правительство запускает льготный режим работы предприятий, которые занимаются импортозамещением в составе промышленных кластеров. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. С 1 января 2023 года такие предприятия смогут возместить до 50% затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведённых другими участниками кластера. Общая сумма субсидии на одного заявителя может составлять до 150 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что данное решение позволит поддержать отечественных производителей материалов, комплектующих и компонентной базы, работающих в составе промышленных кластеров. Также оно обеспечит восстановление нарушенных кооперационных связей в промышленности и простимулирует переход предприятий на отечественную компонентную базу.Работа идёт по поручению президента России, которое он дал по итогам XXV Петербургского экономического форума в июне 2022 года. Выступая на форуме, глава государства озвучил задачи по выработке ключевых параметров льготного режима для промышленных кластеров.
https://ria.ru/20221215/lizing-1838936762.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, россия
11:33 24.12.2022 (обновлено: 12:00 24.12.2022)
Льготный режим для предприятий в сфере импортозамещения запустят с января
Льготный режим для предприятий, занимающихся импортозамещением, запустят с 1 января
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске с 1 января 2023 года льготного режима работы предприятий, занимающихся импортозамещением в составе промышленных кластеров, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство запускает льготный режим работы предприятий, которые занимаются импортозамещением в составе промышленных кластеров. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
. С 1 января 2023 года такие предприятия смогут возместить до 50% затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведённых другими участниками кластера. Общая сумма субсидии на одного заявителя может составлять до 150 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что данное решение позволит поддержать отечественных производителей материалов, комплектующих и компонентной базы, работающих в составе промышленных кластеров. Также оно обеспечит восстановление нарушенных кооперационных связей в промышленности и простимулирует переход предприятий на отечественную компонентную базу.
Работа идёт по поручению президента России, которое он дал по итогам XXV Петербургского экономического форума в июне 2022 года. Выступая на форуме, глава государства озвучил задачи по выработке ключевых параметров льготного режима для промышленных кластеров.