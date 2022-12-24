https://ria.ru/20221224/kredit-1841003654.html
Названы пять мифов о кредитах, в которые нужно перестать верить
Названы пять мифов о кредитах, в которые нужно перестать верить - РИА Новости, 24.12.2022
Названы пять мифов о кредитах, в которые нужно перестать верить
В России довольно широко распространено потребительское кредитование, однако и сейчас многие заемщики верят в мифы о кредитах, не имеющие ничего общего с... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T02:12
2022-12-24T02:12
2022-12-24T02:12
экономика
сергей григорян
россия
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России довольно широко распространено потребительское кредитование, однако и сейчас многие заемщики верят в мифы о кредитах, не имеющие ничего общего с реальностью, рассказал агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, партнер компании "ЕваБета Россия" Сергей Григорян.Например, для получения кредита вовсе не обязательно иметь идеальную кредитную историю или не иметь ее вовсе. Банки дают кредиты даже тем, кто допускал просрочки, а также предпочитают серийных заемщиков, потому что знают, что от них ожидать, отмечает Григорян.Также эксперт напомнил о возможности иметь одновременно несколько кредитов, при этом важно, чтобы кредитная нагрузка (доля дохода, направляемая на выплаты по кредиту) была не больше 50 процентов.
https://ria.ru/20221209/kredit-1837358655.html
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экономика, сергей григорян, россия, общество
Экономика, Сергей Григорян, Россия, Общество
Названы пять мифов о кредитах, в которые нужно перестать верить
Эксперт Григорян: при выдаче кредита банки отдают предпочтение серийным заемщикам