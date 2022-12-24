https://ria.ru/20221224/koronavirus-1841050258.html
В Москве за сутки госпитализировали 153 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 153 человека с COVID-19 - РИА Новости, 24.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 153 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1622 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:33
2022-12-24T11:33
2022-12-24T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1622 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1622, госпитализированы 153 человека, выздоровел 1261 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1698 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 290 591 случай коронавируса, выздоровели 3 095 491 человек, умерли 47 370 человек.
https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840734057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 153 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1622 новых случая заражения коронавирусом