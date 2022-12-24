https://ria.ru/20221224/konflikt-1841052888.html

Только Путин может закончить конфликт на Украине, считает Драги

Только Путин может закончить конфликт на Украине, считает Драги - РИА Новости, 24.12.2022

Только Путин может закончить конфликт на Украине, считает Драги

Только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине, считает Марио Драги, который возглавлял правительство Италии вплоть до 22... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T11:55

2022-12-24T11:55

2022-12-24T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

марио драги

украина

россия

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839340468_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_fb0c7a32a8684f02d867f4da871fe630.jpg

РИМ, 24 дек – РИА Новости. Только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине, считает Марио Драги, который возглавлял правительство Италии вплоть до 22 октября. "Перспективы мира трудны, хотя за последний период многое изменилось: каналы коммуникации значительно более открыты, и Китай, похоже, в большей степени участвует в построении переговоров. Тем не менее Кремль до сих пор демонстрировал, что не хочет мира. Мое правительство всегда искало мира и пыталось содействовать возможному посредничеству: думаю, например, о том, что было сделано с зерном, заблокированным в портах Черного моря. Но только президент Путин может положить конец этой бойне", - заявил бывший премьер-министр Италии в интервью, которое в субботу опубликовала газета Corriere della Sera. Драги отметил, что Рим неизменно оказывал всестороннюю поддержку Украине вместе с союзниками по G7, ЕС и НАТО и при этом продемонстрировал, что "Италия может быть ведущей страной в Европе". Экс-премьер сообщил, что такая политика в отношении поддержки Киева и антироссийских санкций проводилась, несмотря на тесные связи, существовавшие прежде между Италией и Россией. "Позиция Италии в отношении войны, вероятно, была более сильной и решительной, чем ожидали многие наблюдатели", - указал он. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории. В четверг Путин заявил на пресс-подходе, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит несколько необычно и даже странно.

https://ria.ru/20221224/itogi-1840936026.html

https://ria.ru/20221224/putin-1840971299.html

украина

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир путин, марио драги, украина, россия, италия