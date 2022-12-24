Рейтинг@Mail.ru
Только Путин может закончить конфликт на Украине, считает Драги - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/konflikt-1841052888.html
Только Путин может закончить конфликт на Украине, считает Драги
Только Путин может закончить конфликт на Украине, считает Драги - РИА Новости, 24.12.2022
Только Путин может закончить конфликт на Украине, считает Драги
Только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине, считает Марио Драги, который возглавлял правительство Италии вплоть до 22... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:55
2022-12-24T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
марио драги
украина
россия
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839340468_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_fb0c7a32a8684f02d867f4da871fe630.jpg
РИМ, 24 дек – РИА Новости. Только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине, считает Марио Драги, который возглавлял правительство Италии вплоть до 22 октября. "Перспективы мира трудны, хотя за последний период многое изменилось: каналы коммуникации значительно более открыты, и Китай, похоже, в большей степени участвует в построении переговоров. Тем не менее Кремль до сих пор демонстрировал, что не хочет мира. Мое правительство всегда искало мира и пыталось содействовать возможному посредничеству: думаю, например, о том, что было сделано с зерном, заблокированным в портах Черного моря. Но только президент Путин может положить конец этой бойне", - заявил бывший премьер-министр Италии в интервью, которое в субботу опубликовала газета Corriere della Sera. Драги отметил, что Рим неизменно оказывал всестороннюю поддержку Украине вместе с союзниками по G7, ЕС и НАТО и при этом продемонстрировал, что "Италия может быть ведущей страной в Европе". Экс-премьер сообщил, что такая политика в отношении поддержки Киева и антироссийских санкций проводилась, несмотря на тесные связи, существовавшие прежде между Италией и Россией. "Позиция Италии в отношении войны, вероятно, была более сильной и решительной, чем ожидали многие наблюдатели", - указал он. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории. В четверг Путин заявил на пресс-подходе, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит несколько необычно и даже странно.
https://ria.ru/20221224/itogi-1840936026.html
https://ria.ru/20221224/putin-1840971299.html
украина
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839340468_75:0:848:580_1920x0_80_0_0_c5f269083a833fbaa6a127569e64e3fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, марио драги, украина, россия, италия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Марио Драги, Украина, Россия, Италия
11:55 24.12.2022 (обновлено: 12:51 24.12.2022)
 
Только Путин может закончить конфликт на Украине, считает Драги

Экс-премьер Италии Драги считает, что конфликт на Украине может закончить только Путин

© РИА Новости / Гавриил ГригоровПутин во время визита в штаб
Путин во время визита в штаб - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Путин во время визита в штаб. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 24 дек – РИА Новости. Только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине, считает Марио Драги, который возглавлял правительство Италии вплоть до 22 октября.
"Перспективы мира трудны, хотя за последний период многое изменилось: каналы коммуникации значительно более открыты, и Китай, похоже, в большей степени участвует в построении переговоров. Тем не менее Кремль до сих пор демонстрировал, что не хочет мира. Мое правительство всегда искало мира и пыталось содействовать возможному посредничеству: думаю, например, о том, что было сделано с зерном, заблокированным в портах Черного моря. Но только президент Путин может положить конец этой бойне", - заявил бывший премьер-министр Италии в интервью, которое в субботу опубликовала газета Corriere della Sera.
Концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
08:00
Маски сброшены. Что уходящий год принес России
Драги отметил, что Рим неизменно оказывал всестороннюю поддержку Украине вместе с союзниками по G7, ЕС и НАТО и при этом продемонстрировал, что "Италия может быть ведущей страной в Европе". Экс-премьер сообщил, что такая политика в отношении поддержки Киева и антироссийских санкций проводилась, несмотря на тесные связи, существовавшие прежде между Италией и Россией. "Позиция Италии в отношении войны, вероятно, была более сильной и решительной, чем ожидали многие наблюдатели", - указал он.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
В четверг Путин заявил на пресс-подходе, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит несколько необычно и даже странно.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
08:00
"Разделяй и властвуй": Запад верен себе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинМарио ДрагиУкраинаРоссияИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала