Илья Муромец против Бэтмена: чем похожи наши и американские супергерои

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Слово "супергерой" ассоциируется с американской культурой комиксов. Однако в древнерусских былинах и российских графических романах тоже есть интересные персонажи со сверхъестественными способностями. Что у них общего с западными "коллегами" и есть ли шанс собрать интернациональную команду по спасению мира — в материале РИА Новости.Древнее, чем MarvelНа самом деле комиксы — не чуждое русской культуре явление. Прообраз графических рассказов возник еще в допетровские времена в XIII веке на иконах — но не на всех, а на "житийных". В центре — портрет святого, а в маленьких изображениях по краям — эпизоды его жизни. Были и слова, которые поясняли, что происходит.Еще один прародитель комикса — русский лубок XVII-XIX веков: истории в картинках в сопровождении текста. Причем художники использовали "пузырь", в который вписывали реплики героев. Темами становились не только жития святых, но и сказки, авторские произведения. В конце XIX века лубки издавали миллионными тиражами. После 1917-го жанр исчез, но расцвела карикатура — по сути, комикс с сатирическим наполнением. Нередко ее использовали в политической пропаганде.Новое звучание былинУвлеченные вселенными Marvel, DC и прочими франшизами, россияне создают фан-сообщества, организуют конвенты, переводят зарубежные издания и фильмы.Но зачем только копировать, если есть отечественная культура? Так появились графические романы, героями которых стали фольклорные персонажи. Шевердин придумал и воплотил эффектный черно-белый цикл графических новелл "Илья Муромец: Песнь Соловья", где постарался передать загадочную атмосферу Древней Руси, в которой еще было сильно язычество. Некоторых персонажей авторы создавали "с нуля" — так появились актуальные современной России Майор Гром, Бесобой и Инок.Куратор Центра графической литературы Калининградской Централизованной библиотечной системы Анастасия Эйма полагает, что русские герои мало чем похожи на западных.Но все же интересно сопоставить хотя бы нескольких персонажей со схожими способностями.Супермен — Илья МуромецЭтих двух героев сравнивают чаще всего. Фантаст Марина Кравцова даже написала книгу "Илья Муромец против Супермена", а по Сети гуляют анекдоты и рисунки на тему того, кто из них сильнее.Супермен — непростой персонаж. Его создатели ориентировались на таких мифологических героев, как Самсон и Геркулес. В первых комиксах Супермен более жесток и хладнокровен, но потом становится нравственным и духовным. Его родная планета — Криптон, однако он защищает Землю, считая ее второй родиной. Единственное, что может лишить его силы, — внеземной камень криптонит. Ну и еще, конечно, он умеет летать и мастерски драться.Илья Муромец — былинный богатырь, причем полулегендарный: его прообразом считают монаха Киево-Печерской лавры Илию, причисленного в 1643-м к лику святых православной церкви как преподобный Илия Муромец. История широко известна: богатырь до 33 лет не владел руками и ногами, но его исцелили волхвы — дали выпить воды, от которой он стал невероятно сильным. Илья служит власти и народу, защищает Русь как от обычных врагов, так и от мифологических существ, например от Соловья-Разбойника.К слову, лубок "Сильный и храбрый богатырь Илья Муромец" появился еще в 1868 году — гораздо раньше, чем графические романы о Супермене.Что общего: самые известные герои американской и русской культур. Каждый из них — идеал героя и защитника, высоконравственный персонаж.Чему могут научить: любви к людям, верности родным.Мистик — Василиса Мистик (настоящее имя Рэйвен Даркхолм) — персонаж Marvel, вселенной "Люди Икс". Блестяще имитирует внешность любого человека, что делает ее идеальной шпионкой, а сверхчеловеческая ловкость превращает в идеального бойца. Выступает то за темную сторону, то за светлую. Появляется как в комиксах, так и в кинофильмах.Василиса — персонаж русских сказок, смелая, умная и решительная девушка. Имеет дар оборотня: в сказке о царевне-лягушке оборачивается маленьким земноводным, в легенде о Морском царе предстает в виде разных птиц, а жениха превращает в предметы. Появляется в современных фильмах и комиксах, например в "Последнем богатыре".Что общего: сильные женщины с даром превращения, умеют постоять за себя и близких.Чему могут научить: хладнокровию и маскировке.Черный гром — Соловей-РазбойникЧерный Гром (настоящее имя Блэкагар Болтагон) — персонаж, малознакомый российскому зрителю. Стал одним из главных в телесериале "Сверхлюди" и появился в фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" как второстепенный герой.Герой интересный — он способен на создание разрушительной гиперзвуковой силы через собственный голос.Соловей-Разбойник — персонаж русских былин и сказок, убивавший путников не мечом, а оглушительным свистом. Изображают его не только в виде человека, но и как загадочное громадное существо с птичьими крыльями, под которым сгибается дуб. Исследователь фольклора Михаил Забылин считает, что Соловей-Разбойник — не кто иной, как беглый жрец, скрывавшийся в лесах. Загадочная личность привлекает художников и кинодеятелей до сих пор: Соловей встречается в девяти фильмах и восьми анимациях.Что общего: убийственный вокал.Чему могут научить: тому, что сила — не только в руках.Черная Вдова — Ника ЧайкинаЧерная Вдова — русская девушка Наташа Романофф, шпионка, когда-то выступавшая на стороне зла. Но в конце концов она присоединяется к команде "Мстителей" и даже жертвует жизнью, чтобы спасти мир. Прекрасная балерина.Ника Чайкина — уже не фольклорный, а современный персонаж, героиня российского комикса "Красная фурия". Сирота, родилась и выросла в России. Обучалась акробатике в цирке, позже стала гениальной воровкой. Подозревается в 12 крупнейших ограблениях, среди объектов — Лувр, Ватикан, Британский музей и Третьяковская галерея.Что общего: сильные русские женщины с криминальным прошлым и необычайной ловкостью — и обе рыжие.Чему могут научить: ловкости и вере в себя.Бэтмен — Игорь ГромБэтмен — американский миллиардер Брюс Уэйн. В детстве он стал свидетелем гибели родителей от рук уличных грабителей. Сверхсилы у него нет, зато есть технологии и желание очистить родной город от преступности.Игорь Гром — еще один современный персонаж, созданный буквально на злобу дня. Это честный, неподкупный и бескомпромиссный полицейский. Денег не имеет, но прекрасно разбирается в криминале и в людях.Что общего: оба — борцы с городской преступностью.Чему могут научить: бескомпромиссно стоять на стороне добра.Джон Константин — БесобойКонстантин (да, это фамилия) известен русскому зрителю по одноименному фильму, где героя блестяще сыграл Киану Ривз. Но изначально это персонаж комиксов — опытный оккультист и колдун, умный детектив. Личный враг Сатаны. Охотник на демонов и прочую нечисть, которую умеет видеть с детства.Бесобой — парень по имени Данила, бывший военный. Напарник Бесобоя — бес по имени Шмыг, перебежчик из Ада. "Бесобой" — современный российский комикс, в котором интересны не только герои, но и география: действие разворачивается и в Москве, и в потустороннем мире.Что общего: борцы с нечистью, были на грани жизни и смерти, имеют магические татуировки.Чему могут научить: не бояться сил тьмы.Не сражение, а взаимопомощьНо что бы было, если бы русские персонажи действительно встретились с американцами? Стали бы сражаться — или обменялись опытом?Конечно, было бы интересно посмотреть на такую встречу.Артем Астафьев отмечает, что все зависит от контекста встречи и характера каждого персонажа, а не от национальности.Что ж, остается верить, что команды отечественных и зарубежных персонажей и правда нашли бы общий язык.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Слово "супергерой" ассоциируется с американской культурой комиксов. Однако в древнерусских былинах и российских графических романах тоже есть интересные персонажи со сверхъестественными способностями. Что у них общего с западными "коллегами" и есть ли шанс собрать интернациональную команду по спасению мира — в материале РИА Новости.
Древнее, чем Marvel
На самом деле комиксы — не чуждое русской культуре явление. Прообраз графических рассказов возник еще в допетровские времена в XIII веке на иконах — но не на всех, а на "житийных". В центре — портрет святого, а в маленьких изображениях по краям — эпизоды его жизни. Были и слова, которые поясняли, что происходит.
Еще один прародитель комикса — русский лубок XVII-XIX веков: истории в картинках в сопровождении текста. Причем художники использовали "пузырь", в который вписывали реплики героев. Темами становились не только жития святых, но и сказки, авторские произведения.
Выставка "Представь мне щеголя... Мода и костюм России в гравюре XVIII века" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Лубок "Пан Трык и Херсоня". Середина XVIII века, акварель. Репродукция
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Выставка "Представь мне щеголя... Мода и костюм России в гравюре XVIII века" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Лубок "Пан Трык и Херсоня". Середина XVIII века, акварель. Репродукция
Выставка "Представь мне щеголя... Мода и костюм России в гравюре XVIII века" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Лубок "Пан Трык и Херсоня". Середина XVIII века, акварель. Репродукция
"Русский фольклор — замечательный источник вдохновения и идей для новых сюжетов, — отмечает художник Артем Астафьев. — Сразу вспоминаются комиксы про того же Илью Муромца от Романа Шевердина".
Шевердин придумал и воплотил эффектный черно-белый цикл графических новелл "Илья Муромец: Песнь Соловья", где постарался передать загадочную атмосферу Древней Руси, в которой еще было сильно язычество.
"Мне кажется, в российских комиксах еще не исследована тема глубинки и героев, которые могли бы там жить, — продолжает Астафьев. — Огромный потенциал у переосмысления образов Кощея Бессмертного, Бабы Яги".
Некоторых персонажей авторы создавали "с нуля" — так появились актуальные современной России Майор Гром, Бесобой и Инок.
Куратор Центра графической литературы Калининградской Централизованной библиотечной системы Анастасия Эйма полагает, что русские герои мало чем похожи на западных.
Но все же интересно сопоставить хотя бы нескольких персонажей со схожими способностями.
Супермен — Илья Муромец
Этих двух героев сравнивают чаще всего. Фантаст Марина Кравцова даже написала книгу "Илья Муромец против Супермена", а по Сети гуляют анекдоты и рисунки на тему того, кто из них сильнее.
Супермен — непростой персонаж. Его создатели ориентировались на таких мифологических героев, как Самсон и Геркулес. В первых комиксах Супермен более жесток и хладнокровен, но потом становится нравственным и духовным. Его родная планета — Криптон, однако он защищает Землю, считая ее второй родиной. Единственное, что может лишить его силы, — внеземной камень криптонит. Ну и еще, конечно, он умеет летать и мастерски драться.
Илья Муромец — былинный богатырь, причем полулегендарный: его прообразом считают монаха Киево-Печерской лавры Илию, причисленного в 1643-м к лику святых православной церкви как преподобный Илия Муромец. История широко известна: богатырь до 33 лет не владел руками и ногами, но его исцелили волхвы — дали выпить воды, от которой он стал невероятно сильным. Илья служит власти и народу, защищает Русь как от обычных врагов, так и от мифологических существ, например от Соловья-Разбойника.
К слову, лубок "Сильный и храбрый богатырь Илья Муромец" появился еще в 1868 году — гораздо раньше, чем графические романы о Супермене.
Что общего: самые известные герои американской и русской культур. Каждый из них — идеал героя и защитника, высоконравственный персонаж.
"Общие места есть, — считает Анастасия Эйма. — Оба персонажа воспитывались в обычной рабочей семье (фермеры/крестьяне), а потому близки к народу. Представления о добре и зле у них тоже довольно простые и четкие. Кстати, советую обратить внимание на комикс Марка Миллара "Супермен. Красный сын". Там рассказывается, что было бы, если бы капсула с малышом-Суперменом упала не в Америке, а в СССР".
Чему могут научить: любви к людям, верности родным.
Дженнифер Лоуренс в фильме "Люди Икс: Первый Класс"
Мистик (настоящее имя Рэйвен Даркхолм) — персонаж Marvel, вселенной "Люди Икс". Блестяще имитирует внешность любого человека, что делает ее идеальной шпионкой, а сверхчеловеческая ловкость превращает в идеального бойца. Выступает то за темную сторону, то за светлую. Появляется как в комиксах, так и в кинофильмах.
Иллюстрация Ивана Билибина "Василиса Прекрасная уходит с "подарком" от Бабы Яги"
Василиса — персонаж русских сказок, смелая, умная и решительная девушка. Имеет дар оборотня: в сказке о царевне-лягушке оборачивается маленьким земноводным, в легенде о Морском царе предстает в виде разных птиц, а жениха превращает в предметы. Появляется в современных фильмах и комиксах, например в "Последнем богатыре".
Что общего: сильные женщины с даром превращения, умеют постоять за себя и близких.
Черный Гром (настоящее имя Блэкагар Болтагон) — персонаж, малознакомый российскому зрителю. Стал одним из главных в телесериале "Сверхлюди" и появился в фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" как второстепенный герой.
Герой интересный — он способен на создание разрушительной гиперзвуковой силы через собственный голос.
Шкатулка с миниатюрой по мотивам древнерусской былины "Илья Муромец и Соловей-Разбойник"
Соловей-Разбойник — персонаж русских былин и сказок, убивавший путников не мечом, а оглушительным свистом. Изображают его не только в виде человека, но и как загадочное громадное существо с птичьими крыльями, под которым сгибается дуб. Исследователь фольклора Михаил Забылин считает, что Соловей-Разбойник — не кто иной, как беглый жрец, скрывавшийся в лесах. Загадочная личность привлекает художников и кинодеятелей до сих пор: Соловей встречается в девяти фильмах и восьми анимациях.
Что общего: убийственный вокал.
Чему могут научить: тому, что сила — не только в руках.
Черная Вдова — русская девушка Наташа Романофф, шпионка, когда-то выступавшая на стороне зла. Но в конце концов она присоединяется к команде "Мстителей" и даже жертвует жизнью, чтобы спасти мир. Прекрасная балерина.
Ника Чайкина — уже не фольклорный, а современный персонаж, героиня российского комикса "Красная фурия". Сирота, родилась и выросла в России. Обучалась акробатике в цирке, позже стала гениальной воровкой. Подозревается в 12 крупнейших ограблениях, среди объектов — Лувр, Ватикан, Британский музей и Третьяковская галерея.
Что общего: сильные русские женщины с криминальным прошлым и необычайной ловкостью — и обе рыжие.
"У этих персонажей очень много общего, — уверена Анастасия Эйма. — Обе, например, прошли русскую школу шпионажа".
Бэтмен — американский миллиардер Брюс Уэйн. В детстве он стал свидетелем гибели родителей от рук уличных грабителей. Сверхсилы у него нет, зато есть технологии и желание очистить родной город от преступности.
Константин (да, это фамилия) известен русскому зрителю по одноименному фильму, где героя блестяще сыграл Киану Ривз. Но изначально это персонаж комиксов — опытный оккультист и колдун, умный детектив. Личный враг Сатаны. Охотник на демонов и прочую нечисть, которую умеет видеть с детства.
"Это борец с демонами в Москве, — рассказывает Котков. — Он защищает столицу от полчищ адских тварей".
Напарник Бесобоя — бес по имени Шмыг, перебежчик из Ада. "Бесобой" — современный российский комикс, в котором интересны не только герои, но и география: действие разворачивается и в Москве, и в потустороннем мире.
Что общего: борцы с нечистью, были на грани жизни и смерти, имеют магические татуировки.
Чему могут научить: не бояться сил тьмы.
Не сражение, а взаимопомощь
Но что бы было, если бы русские персонажи действительно встретились с американцами? Стали бы сражаться — или обменялись опытом?
"По поводу такой встречи можно разве что фантазировать, — рассуждает редактор издательства комиксов Bubble Роман Котков. — Потому что нужен какой-то официальный кроссовер. Тем не менее положительные персонажи нашли бы общий язык в едином квесте против сил зла. Возможно, с пререканиями и непонятками, но объединяющая идея была бы. Для них важны не распри, а добрые дела. А злодеи всегда бы что-то замышляли и стремились извлечь выгоду".
Конечно, было бы интересно посмотреть на такую встречу.
"Если вы про классических супергероев, то сначала бы подрались, а потом подружились, — считает Анастасия Эйма. — Вообще, в мире Marvel есть русская команда супергероев "Зимняя гвардия" — и это вполне неплохие ребята".
Артем Астафьев отмечает, что все зависит от контекста встречи и характера каждого персонажа, а не от национальности.
"Если встреча случайная и герои не агрессивные, то они и правда будут делиться опытом, — уверен художник. — Но если в темном переулке пересекутся Бесобой и, к примеру, антигерой Веном — быть беде".
Что ж, остается верить, что команды отечественных и зарубежных персонажей и правда нашли бы общий язык.
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