https://ria.ru/20221224/komiksy-1840946652.html

Илья Муромец против Бэтмена: чем похожи наши и американские супергерои

Илья Муромец против Бэтмена: чем похожи наши и американские супергерои - РИА Новости, 24.12.2022

Илья Муромец против Бэтмена: чем похожи наши и американские супергерои

Слово "супергерой" ассоциируется с американской культурой комиксов. Однако в древнерусских былинах и российских графических романах тоже есть интересные... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T08:00

2022-12-24T08:00

2022-12-24T08:11

культура

илья муромец

роман котков (главный редактор издательства bubble comics)

бэтмен

россия

москва

земля

британский музей

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Слово "супергерой" ассоциируется с американской культурой комиксов. Однако в древнерусских былинах и российских графических романах тоже есть интересные персонажи со сверхъестественными способностями. Что у них общего с западными "коллегами" и есть ли шанс собрать интернациональную команду по спасению мира — в материале РИА Новости.Древнее, чем MarvelНа самом деле комиксы — не чуждое русской культуре явление. Прообраз графических рассказов возник еще в допетровские времена в XIII веке на иконах — но не на всех, а на "житийных". В центре — портрет святого, а в маленьких изображениях по краям — эпизоды его жизни. Были и слова, которые поясняли, что происходит.Еще один прародитель комикса — русский лубок XVII-XIX веков: истории в картинках в сопровождении текста. Причем художники использовали "пузырь", в который вписывали реплики героев. Темами становились не только жития святых, но и сказки, авторские произведения. В конце XIX века лубки издавали миллионными тиражами. После 1917-го жанр исчез, но расцвела карикатура — по сути, комикс с сатирическим наполнением. Нередко ее использовали в политической пропаганде.Новое звучание былинУвлеченные вселенными Marvel, DC и прочими франшизами, россияне создают фан-сообщества, организуют конвенты, переводят зарубежные издания и фильмы.Но зачем только копировать, если есть отечественная культура? Так появились графические романы, героями которых стали фольклорные персонажи. Шевердин придумал и воплотил эффектный черно-белый цикл графических новелл "Илья Муромец: Песнь Соловья", где постарался передать загадочную атмосферу Древней Руси, в которой еще было сильно язычество. Некоторых персонажей авторы создавали "с нуля" — так появились актуальные современной России Майор Гром, Бесобой и Инок.Куратор Центра графической литературы Калининградской Централизованной библиотечной системы Анастасия Эйма полагает, что русские герои мало чем похожи на западных.Но все же интересно сопоставить хотя бы нескольких персонажей со схожими способностями.Супермен — Илья МуромецЭтих двух героев сравнивают чаще всего. Фантаст Марина Кравцова даже написала книгу "Илья Муромец против Супермена", а по Сети гуляют анекдоты и рисунки на тему того, кто из них сильнее.Супермен — непростой персонаж. Его создатели ориентировались на таких мифологических героев, как Самсон и Геркулес. В первых комиксах Супермен более жесток и хладнокровен, но потом становится нравственным и духовным. Его родная планета — Криптон, однако он защищает Землю, считая ее второй родиной. Единственное, что может лишить его силы, — внеземной камень криптонит. Ну и еще, конечно, он умеет летать и мастерски драться.Илья Муромец — былинный богатырь, причем полулегендарный: его прообразом считают монаха Киево-Печерской лавры Илию, причисленного в 1643-м к лику святых православной церкви как преподобный Илия Муромец. История широко известна: богатырь до 33 лет не владел руками и ногами, но его исцелили волхвы — дали выпить воды, от которой он стал невероятно сильным. Илья служит власти и народу, защищает Русь как от обычных врагов, так и от мифологических существ, например от Соловья-Разбойника.К слову, лубок "Сильный и храбрый богатырь Илья Муромец" появился еще в 1868 году — гораздо раньше, чем графические романы о Супермене.Что общего: самые известные герои американской и русской культур. Каждый из них — идеал героя и защитника, высоконравственный персонаж.Чему могут научить: любви к людям, верности родным.Мистик — Василиса Мистик (настоящее имя Рэйвен Даркхолм) — персонаж Marvel, вселенной "Люди Икс". Блестяще имитирует внешность любого человека, что делает ее идеальной шпионкой, а сверхчеловеческая ловкость превращает в идеального бойца. Выступает то за темную сторону, то за светлую. Появляется как в комиксах, так и в кинофильмах.Василиса — персонаж русских сказок, смелая, умная и решительная девушка. Имеет дар оборотня: в сказке о царевне-лягушке оборачивается маленьким земноводным, в легенде о Морском царе предстает в виде разных птиц, а жениха превращает в предметы. Появляется в современных фильмах и комиксах, например в "Последнем богатыре".Что общего: сильные женщины с даром превращения, умеют постоять за себя и близких.Чему могут научить: хладнокровию и маскировке.Черный гром — Соловей-РазбойникЧерный Гром (настоящее имя Блэкагар Болтагон) — персонаж, малознакомый российскому зрителю. Стал одним из главных в телесериале "Сверхлюди" и появился в фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" как второстепенный герой.Герой интересный — он способен на создание разрушительной гиперзвуковой силы через собственный голос.Соловей-Разбойник — персонаж русских былин и сказок, убивавший путников не мечом, а оглушительным свистом. Изображают его не только в виде человека, но и как загадочное громадное существо с птичьими крыльями, под которым сгибается дуб. Исследователь фольклора Михаил Забылин считает, что Соловей-Разбойник — не кто иной, как беглый жрец, скрывавшийся в лесах. Загадочная личность привлекает художников и кинодеятелей до сих пор: Соловей встречается в девяти фильмах и восьми анимациях.Что общего: убийственный вокал.Чему могут научить: тому, что сила — не только в руках.Черная Вдова — Ника ЧайкинаЧерная Вдова — русская девушка Наташа Романофф, шпионка, когда-то выступавшая на стороне зла. Но в конце концов она присоединяется к команде "Мстителей" и даже жертвует жизнью, чтобы спасти мир. Прекрасная балерина.Ника Чайкина — уже не фольклорный, а современный персонаж, героиня российского комикса "Красная фурия". Сирота, родилась и выросла в России. Обучалась акробатике в цирке, позже стала гениальной воровкой. Подозревается в 12 крупнейших ограблениях, среди объектов — Лувр, Ватикан, Британский музей и Третьяковская галерея.Что общего: сильные русские женщины с криминальным прошлым и необычайной ловкостью — и обе рыжие.Чему могут научить: ловкости и вере в себя.Бэтмен — Игорь ГромБэтмен — американский миллиардер Брюс Уэйн. В детстве он стал свидетелем гибели родителей от рук уличных грабителей. Сверхсилы у него нет, зато есть технологии и желание очистить родной город от преступности.Игорь Гром — еще один современный персонаж, созданный буквально на злобу дня. Это честный, неподкупный и бескомпромиссный полицейский. Денег не имеет, но прекрасно разбирается в криминале и в людях.Что общего: оба — борцы с городской преступностью.Чему могут научить: бескомпромиссно стоять на стороне добра.Джон Константин — БесобойКонстантин (да, это фамилия) известен русскому зрителю по одноименному фильму, где героя блестяще сыграл Киану Ривз. Но изначально это персонаж комиксов — опытный оккультист и колдун, умный детектив. Личный враг Сатаны. Охотник на демонов и прочую нечисть, которую умеет видеть с детства.Бесобой — парень по имени Данила, бывший военный. Напарник Бесобоя — бес по имени Шмыг, перебежчик из Ада. "Бесобой" — современный российский комикс, в котором интересны не только герои, но и география: действие разворачивается и в Москве, и в потустороннем мире.Что общего: борцы с нечистью, были на грани жизни и смерти, имеют магические татуировки.Чему могут научить: не бояться сил тьмы.Не сражение, а взаимопомощьНо что бы было, если бы русские персонажи действительно встретились с американцами? Стали бы сражаться — или обменялись опытом?Конечно, было бы интересно посмотреть на такую встречу.Артем Астафьев отмечает, что все зависит от контекста встречи и характера каждого персонажа, а не от национальности.Что ж, остается верить, что команды отечественных и зарубежных персонажей и правда нашли бы общий язык.

https://ria.ru/20221216/kino-1838636272.html

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москва

земля

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2022

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

илья муромец, роман котков (главный редактор издательства bubble comics), бэтмен, россия, москва, земля, британский музей, книги, кино и сериалы