https://ria.ru/20221224/kiev-1841010308.html
В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога
В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога - РИА Новости, 24.12.2022
В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T03:32
2022-12-24T03:32
2022-12-24T03:32
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
киев
запорожская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. Согласно данным, тревога объявлена в 1.45 (2.45 мск). Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в находящемся под контролем украинских военных Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221223/obstrel-1840978809.html
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денис шмыгаль, владимир зеленский, киев, запорожская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Киев, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области