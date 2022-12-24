https://ria.ru/20221224/kemerovo-1841071098.html

В Госдуме раскритиковали местные власти после пожара в приюте в Кемерово

В Госдуме раскритиковали местные власти после пожара в приюте в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022

В Госдуме раскритиковали местные власти после пожара в приюте в Кемерово

Глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике Николай Харитонов (КПРФ) назвал пожар в частном приюте в Кемерово, где погибли 22 человека, недосмотром... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T14:14

2022-12-24T14:14

2022-12-24T14:14

николай харитонов

происшествия

кемерово

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике Николай Харитонов (КПРФ) назвал пожар в частном приюте в Кемерово, где погибли 22 человека, недосмотром местных властей. "Можно бесконечно долго спорить, почему и отчего… Это очередной недогляд, недосмотр, снижение ответственности административных органов власти. Они что, не знают, что на этих территориях происходит?" - сказал РИА Новости Харитонов. Ранее сенатор от региона Алексей Синицын говорил, что, по его данным, сотрудники МЧС, зная, что в доме находятся люди, пытались провести проверку пожарной безопасности, но их не пустили в здание. Он отмечал, что помещение, где находились люди, не было оформлено ни как гостиница, ни как социальное учреждение, после пожара нужно разобраться, почему так произошло. В ночь на субботу в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным СК, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово вылетела группа центрального аппарата во главе с двумя заместителями министра.

https://ria.ru/20221224/sekta-1841064930.html

https://ria.ru/20221224/kotel-1841053643.html

кемерово

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай харитонов, происшествия, кемерово