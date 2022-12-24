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Организатору приюта в Кемерово, где произошел пожар, предъявили обвинения - РИА Новости, 24.12.2022
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Организатору приюта в Кемерово, где произошел пожар, предъявили обвинения
Организатору приюта в Кемерово, где произошел пожар, предъявили обвинения - РИА Новости, 24.12.2022
Организатору приюта в Кемерово, где произошел пожар, предъявили обвинения
Индивидуальному предпринимателю, организовавшему приют в частном доме в Кемерово, где произошел пожар и погибли 22 человека, предъявлено обвинение в оказании... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:57
2022-12-24T12:32
происшествия
кемерово
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Индивидуальному предпринимателю, организовавшему приют в частном доме в Кемерово, где произошел пожар и погибли 22 человека, предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу 31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По предварительной информации, мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации", – говорится в сообщении. Максимальная санкция по статье - лишение свободы на 10 лет.Предприниматель в настоящее время задержан, будет решаться вопрос о его заключении под стражу, сообщает Следственный комитет."В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия. Осмотр места происшествия продолжается, изымаются объекты, необходимые для дальнейшего исследования. Допрашиваются свидетели", – говорится в сообщении.Уточняется, что по делу назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая. Также установлен собственник помещения."В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточняется в релизе.В ночь на субботу в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.В экстренных службах РИА Новости сообщали, что приют не имел легального статуса. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово вылетела группа центрального аппарата во главе с двумя заместителями министра.
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происшествия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
11:57 24.12.2022 (обновлено: 12:32 24.12.2022)
 
Организатору приюта в Кемерово, где произошел пожар, предъявили обвинения

СК: организатору дома престарелых в Кемерово, где произошел пожар, предъявили обвинения

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Индивидуальному предпринимателю, организовавшему приют в частном доме в Кемерово, где произошел пожар и погибли 22 человека, предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу 31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По предварительной информации, мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации", – говорится в сообщении. Максимальная санкция по статье - лишение свободы на 10 лет.
Предприниматель в настоящее время задержан, будет решаться вопрос о его заключении под стражу, сообщает Следственный комитет.
"В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия. Осмотр места происшествия продолжается, изымаются объекты, необходимые для дальнейшего исследования. Допрашиваются свидетели", – говорится в сообщении.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
12:02
Жильцы сгоревшего в Кемерове приюта жаловались на неисправный котел
Уточняется, что по делу назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая. Также установлен собственник помещения.
"В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточняется в релизе.
В ночь на субботу в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.
В экстренных службах РИА Новости сообщали, что приют не имел легального статуса. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово вылетела группа центрального аппарата во главе с двумя заместителями министра.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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ПроисшествияКемеровоКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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