https://ria.ru/20221224/kemerovo-1841051734.html

В Кемерово, где произошел пожар, вылетела группа центрального аппарата МЧС

В Кемерово, где произошел пожар, вылетела группа центрального аппарата МЧС - РИА Новости, 24.12.2022

В Кемерово, где произошел пожар, вылетела группа центрального аппарата МЧС

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово, где произошел крупный пожар, вылетела группа центрального аппарата во главе с двумя заместителями РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T11:47

2022-12-24T11:47

2022-12-24T11:52

происшествия

кемерово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово, где произошел крупный пожар, вылетела группа центрального аппарата во главе с двумя заместителями министра, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с заместителями министра Ильей Денисовыми и Анатолием Супруновским", - говорится в сообщении.В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.

https://ria.ru/20221224/pozhar-1841049719.html

кемерово

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)