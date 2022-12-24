https://ria.ru/20221224/kemerovo-1841051734.html
В Кемерово, где произошел пожар, вылетела группа центрального аппарата МЧС
В Кемерово, где произошел пожар, вылетела группа центрального аппарата МЧС - РИА Новости, 24.12.2022
В Кемерово, где произошел пожар, вылетела группа центрального аппарата МЧС
По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово, где произошел крупный пожар, вылетела группа центрального аппарата во главе с двумя заместителями РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:47
2022-12-24T11:47
2022-12-24T11:52
происшествия
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово, где произошел крупный пожар, вылетела группа центрального аппарата во главе с двумя заместителями министра, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с заместителями министра Ильей Денисовыми и Анатолием Супруновским", - говорится в сообщении.В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841049719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:47 24.12.2022 (обновлено: 11:52 24.12.2022)
В Кемерово, где произошел пожар, вылетела группа центрального аппарата МЧС
В Кемерово, где произошел пожар в доме престарелых, вылетела группа аппарата МЧС