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В Кемерово, где произошел пожар, вылетела группа центрального аппарата МЧС - РИА Новости, 24.12.2022
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В Кемерово, где произошел пожар, вылетела группа центрального аппарата МЧС
В Кемерово, где произошел пожар, вылетела группа центрального аппарата МЧС - РИА Новости, 24.12.2022
В Кемерово, где произошел пожар, вылетела группа центрального аппарата МЧС
По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово, где произошел крупный пожар, вылетела группа центрального аппарата во главе с двумя заместителями РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:47
2022-12-24T11:52
происшествия
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово, где произошел крупный пожар, вылетела группа центрального аппарата во главе с двумя заместителями министра, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с заместителями министра Ильей Денисовыми и Анатолием Супруновским", - говорится в сообщении.В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
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происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:47 24.12.2022 (обновлено: 11:52 24.12.2022)
 
В Кемерово, где произошел пожар, вылетела группа центрального аппарата МЧС

В Кемерово, где произошел пожар в доме престарелых, вылетела группа аппарата МЧС

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкАвтомобили пожарной службы МЧС РФ на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово
Автомобили пожарной службы МЧС РФ на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово, где произошел крупный пожар, вылетела группа центрального аппарата во главе с двумя заместителями министра, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с заместителями министра Ильей Денисовыми и Анатолием Супруновским", - говорится в сообщении.
В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
11:21
Один из пострадавших при пожаре в Кемерово остается в тяжелом состоянии
 
ПроисшествияКемеровоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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