https://ria.ru/20221224/izvineniya-1841152521.html
Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на извинения газеты Sun
Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на извинения газеты Sun - РИА Новости, 24.12.2022
Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на извинения газеты Sun
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отреагировали на извинения газеты Sun за публикацию ее колумниста, телеведущего Джереми Кларксона о герцогине... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T23:01
2022-12-24T23:01
2022-12-24T23:01
в мире
меган маркл
джереми кларксон
принц гарри
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отреагировали на извинения газеты Sun за публикацию ее колумниста, телеведущего Джереми Кларксона о герцогине Сассекской, назвав их "пиар-ходом", передает газета Independent со ссылкой на пресс-секретаря супругов. Ранее газета Sun извинилась за публикацию Кларксона о Меган Маркл после общественного резонанса, который вызвала его статья, и многочисленных жалоб на публикацию в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO). "Тот факт, что Sun не связывалась с герцогиней Сассекской, чтобы извиниться, показывает ее намерения. Это не более чем пиар-ход. Хотя общественность точно заслуживает извинений издания за их опасные комментарии, мы бы не оказались в этой ситуации, если бы Sun не продолжала наживаться и эксплуатировать ненависть, насилие и женоненавистничество. Настоящее извинение стало бы изменением в их освещении и этических стандартах для всех", - цитирует издание пресс-секретаря принца Гарри и Меган Маркл. Кларксон в статье для Sun написал, что герцогиню Сассекскую следует провести по улицам голой и забросать экскрементами, добавив, что все его "ровесники думают так же". Этот комментарий вызвал шквал критики в обществе, в том числе среди британских парламентариев. Более 60 британских депутатов потребовали от газеты Sun принять решительные меры против телеведущего Джереми Кларксона, который в колонке для Sun написал оскорбительный комментарий в отношении жены принца Гарри Меган Маркл. Колумнист Sun в своем Twitter-аккаунте прокомментировал свой поступок, оправдав его неудачной отсылкой к сериалу "Игра престолов", и попросил газету удалить статью. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
https://ria.ru/20221202/harrymeghan-1835804180.html
https://ria.ru/20220910/koroleva-1815834360.html
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в мире, меган маркл, джереми кларксон, принц гарри, великобритания, sun
В мире, Меган Маркл, Джереми Кларксон, Принц Гарри, Великобритания, Sun
Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на извинения газеты Sun
Принц Гарри и Меган Маркл назвали извинения газеты Sun за оскорбительную статью пиар-ходом
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отреагировали на извинения газеты Sun за публикацию ее колумниста, телеведущего Джереми Кларксона о герцогине Сассекской, назвав их "пиар-ходом", передает газета Independent
со ссылкой на пресс-секретаря супругов.
Ранее газета Sun извинилась за публикацию Кларксона о Меган Маркл после общественного резонанса, который вызвала его статья, и многочисленных жалоб на публикацию в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO).
"Тот факт, что Sun не связывалась с герцогиней Сассекской, чтобы извиниться, показывает ее намерения. Это не более чем пиар-ход. Хотя общественность точно заслуживает извинений издания за их опасные комментарии, мы бы не оказались в этой ситуации, если бы Sun не продолжала наживаться и эксплуатировать ненависть, насилие и женоненавистничество. Настоящее извинение стало бы изменением в их освещении и этических стандартах для всех", - цитирует издание пресс-секретаря принца Гарри и Меган Маркл.
Кларксон в статье для Sun написал, что герцогиню Сассекскую следует провести по улицам голой и забросать экскрементами, добавив, что все его "ровесники думают так же". Этот комментарий вызвал шквал критики в обществе, в том числе среди британских парламентариев. Более 60 британских депутатов потребовали от газеты Sun принять решительные меры против телеведущего Джереми Кларксона, который в колонке для Sun написал оскорбительный комментарий в отношении жены принца Гарри Меган Маркл. Колумнист Sun в своем Twitter-аккаунте прокомментировал свой поступок, оправдав его неудачной отсылкой к сериалу "Игра престолов", и попросил газету удалить статью.
Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию
после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри
, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.