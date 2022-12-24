https://ria.ru/20221224/izvineniya-1841152521.html

Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на извинения газеты Sun

Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на извинения газеты Sun - РИА Новости, 24.12.2022

Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на извинения газеты Sun

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отреагировали на извинения газеты Sun за публикацию ее колумниста, телеведущего Джереми Кларксона о герцогине... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T23:01

2022-12-24T23:01

2022-12-24T23:01

в мире

меган маркл

джереми кларксон

принц гарри

великобритания

sun

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отреагировали на извинения газеты Sun за публикацию ее колумниста, телеведущего Джереми Кларксона о герцогине Сассекской, назвав их "пиар-ходом", передает газета Independent со ссылкой на пресс-секретаря супругов. Ранее газета Sun извинилась за публикацию Кларксона о Меган Маркл после общественного резонанса, который вызвала его статья, и многочисленных жалоб на публикацию в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO). "Тот факт, что Sun не связывалась с герцогиней Сассекской, чтобы извиниться, показывает ее намерения. Это не более чем пиар-ход. Хотя общественность точно заслуживает извинений издания за их опасные комментарии, мы бы не оказались в этой ситуации, если бы Sun не продолжала наживаться и эксплуатировать ненависть, насилие и женоненавистничество. Настоящее извинение стало бы изменением в их освещении и этических стандартах для всех", - цитирует издание пресс-секретаря принца Гарри и Меган Маркл. Кларксон в статье для Sun написал, что герцогиню Сассекскую следует провести по улицам голой и забросать экскрементами, добавив, что все его "ровесники думают так же". Этот комментарий вызвал шквал критики в обществе, в том числе среди британских парламентариев. Более 60 британских депутатов потребовали от газеты Sun принять решительные меры против телеведущего Джереми Кларксона, который в колонке для Sun написал оскорбительный комментарий в отношении жены принца Гарри Меган Маркл. Колумнист Sun в своем Twitter-аккаунте прокомментировал свой поступок, оправдав его неудачной отсылкой к сериалу "Игра престолов", и попросил газету удалить статью. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.

https://ria.ru/20221202/harrymeghan-1835804180.html

https://ria.ru/20220910/koroleva-1815834360.html

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в мире, меган маркл, джереми кларксон, принц гарри, великобритания, sun