https://ria.ru/20221224/issledovaniya-1841024579.html

США переносят биоисследования с Украины в другие страны, заявил Кириллов

США переносят биоисследования с Украины в другие страны, заявил Кириллов - РИА Новости, 24.12.2022

США переносят биоисследования с Украины в другие страны, заявил Кириллов

Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы, заявил на брифинге начальник РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T08:57

2022-12-24T08:57

2022-12-24T08:57

специальная военная операция на украине

игорь кириллов

центральная азия

восточная европа

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны сша

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Особый интерес для американского военного ведомства представляют государства, на территории которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20221224/ukraina-1841023531.html

центральная азия

восточная европа

украина

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Варвара Скокшина

игорь кириллов, центральная азия, восточная европа, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны сша