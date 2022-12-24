https://ria.ru/20221224/issledovaniya-1841024579.html
США переносят биоисследования с Украины в другие страны, заявил Кириллов
США переносят биоисследования с Украины в другие страны, заявил Кириллов - РИА Новости, 24.12.2022
США переносят биоисследования с Украины в другие страны, заявил Кириллов
Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы, заявил на брифинге начальник РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:57
2022-12-24T08:57
2022-12-24T08:57
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
центральная азия
восточная европа
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны сша
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Особый интерес для американского военного ведомства представляют государства, на территории которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20221224/ukraina-1841023531.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кириллов, центральная азия, восточная европа, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Центральная Азия, Восточная Европа, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США
США переносят биоисследования с Украины в другие страны, заявил Кириллов
Глава РХБЗ Кириллов: Пентагон переносит биоисследования с Украины в другие страны