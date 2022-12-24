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США переносят биоисследования с Украины в другие страны, заявил Кириллов - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/issledovaniya-1841024579.html
США переносят биоисследования с Украины в другие страны, заявил Кириллов
США переносят биоисследования с Украины в другие страны, заявил Кириллов - РИА Новости, 24.12.2022
США переносят биоисследования с Украины в другие страны, заявил Кириллов
Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы, заявил на брифинге начальник РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:57
2022-12-24T08:57
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
центральная азия
восточная европа
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны сша
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Особый интерес для американского военного ведомства представляют государства, на территории которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20221224/ukraina-1841023531.html
центральная азия
восточная европа
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игорь кириллов, центральная азия, восточная европа, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Центральная Азия, Восточная Европа, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США
08:57 24.12.2022
 
США переносят биоисследования с Украины в другие страны, заявил Кириллов

Глава РХБЗ Кириллов: Пентагон переносит биоисследования с Украины в другие страны

© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
Лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Особый интерес для американского военного ведомства представляют государства, на территории которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции", - сказал Кириллов.
Работа лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
08:48Специальная военная операция на Украине
Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь КирилловЦентральная АзияВосточная ЕвропаУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны США
 
 
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