https://ria.ru/20221224/germaniya-1841095956.html

Германия рискует стать государством-банкротом, заявили в бундестаге

Германия рискует стать государством-банкротом, заявили в бундестаге - РИА Новости, 24.12.2022

Германия рискует стать государством-банкротом, заявили в бундестаге

Германия из-за неспособности решить вопрос с энергокризисом и ряда других проблем рискует стать неблагополучным государством-банкротом, заявил в интервью Bild... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T16:31

2022-12-24T16:31

2022-12-24T17:57

вольфганг кубики

владимир путин

германия

россия

украина

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БЕРЛИН, 24 дек — РИА Новости. Германия из-за неспособности решить вопрос с энергокризисом и ряда других проблем рискует стать неблагополучным государством-банкротом, заявил в интервью Bild am Sonntag вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики."Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетическое вспомоществование, тогда нам грозит хоть и не государственный социализм, но государственное банкротство", — подчеркнул он в интервью, опубликованном в субботу. Сто десять миллиардов евро, которые дополнительно будут использованы для импорта энергии и энергоресурсов после "нежелания или невозможности" получать энергоресурсы у России, будет не хватать в других областях, причем "эти деньги не напечатать и не покрыть с помощью налогоплательщика", считает политик.При этом коалиционное правительство, будучи в такой ситуации, отказывается от атомной энергетики и добычи газа на шельфе, что приводит политика "в бешенство". "У многих людей сложилось впечатление, что Германия находится на пути к дисфункциональному государству. Инфраструктура, администрация, цены на энергоносители и неспособность бундесвера защитить страну — мы должны принимать контрмеры сейчас, иначе дела пойдут совсем плохо", — добавил он. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221220/germaniya-1839880051.html

https://ria.ru/20221121/germaniya-1833075203.html

германия

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вольфганг кубики, владимир путин, германия, россия, украина