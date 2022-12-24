16:31 24.12.2022 (обновлено: 17:57 24.12.2022)
Германия рискует стать государством-банкротом, заявили в бундестаге
Вице-спикер бундестага: ФРГ грозит превращение в дисфункциональное государство-банкрот
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 дек — РИА Новости. Германия из-за неспособности решить вопрос с энергокризисом и ряда других проблем рискует стать неблагополучным государством-банкротом, заявил в интервью Bild am Sonntag вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики.
"Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетическое вспомоществование, тогда нам грозит хоть и не государственный социализм, но государственное банкротство", — подчеркнул он в интервью, опубликованном в субботу.
Сто десять миллиардов евро, которые дополнительно будут использованы для импорта энергии и энергоресурсов после "нежелания или невозможности" получать энергоресурсы у России, будет не хватать в других областях, причем "эти деньги не напечатать и не покрыть с помощью налогоплательщика", считает политик.
При этом коалиционное правительство, будучи в такой ситуации, отказывается от атомной энергетики и добычи газа на шельфе, что приводит политика "в бешенство".
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"У многих людей сложилось впечатление, что Германия находится на пути к дисфункциональному государству. Инфраструктура, администрация, цены на энергоносители и неспособность бундесвера защитить страну — мы должны принимать контрмеры сейчас, иначе дела пойдут совсем плохо", — добавил он.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.