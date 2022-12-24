В Раде заявили о диверсификации энергосистемы Украины
В Раде заявили о переговорах Киева по закупке альтернативных систем генерирования энергии
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Киев ведет переговоры по закупке альтернативных систем генерирования энергии, первые электростанции могут быть установлены уже в ближайшие пару месяцев.
"Были определенные договоренности и на сегодняшний день около двух десятков электростанций, которые уже готовы. Дальше вопрос их приобретения - или за собственные средства, или за средства финансовой помощи наших партнеров, затем транспортировать на Украину и установить", - сказал Герус в эфире телеканала "Рада".
Он отметил, что есть несколько электростанций, которые уже готовы, нужно пройти определенную разрешительную систему и бюрократическую процедуру. При этом он добавил, что этот процесс, если достаточно быстро запустить, может дать положительные результаты для украинской энергосистемы, конечно, "не за неделю и не за две, вопрос нескольких месяцев". Депутат выразил предположение, что за пару месяцев первые электростанции могут быть установлены на территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.