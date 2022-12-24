https://ria.ru/20221224/energosistema-1841129147.html

В Раде заявили о диверсификации энергосистемы Украины

В Раде заявили о диверсификации энергосистемы Украины - РИА Новости, 24.12.2022

В Раде заявили о диверсификации энергосистемы Украины

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Киев ведет переговоры по закупке альтернативных... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T19:32

2022-12-24T19:32

2022-12-24T19:32

украина

верховная рада украины

в мире

андрей герус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_fa8e619f16574373929d1d5423af756c.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Киев ведет переговоры по закупке альтернативных систем генерирования энергии, первые электростанции могут быть установлены уже в ближайшие пару месяцев. Он отметил, что есть несколько электростанций, которые уже готовы, нужно пройти определенную разрешительную систему и бюрократическую процедуру. При этом он добавил, что этот процесс, если достаточно быстро запустить, может дать положительные результаты для украинской энергосистемы, конечно, "не за неделю и не за две, вопрос нескольких месяцев". Депутат выразил предположение, что за пару месяцев первые электростанции могут быть установлены на территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221223/kiev-1840975107.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, верховная рада украины, в мире, андрей герус