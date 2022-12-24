https://ria.ru/20221224/elektrostantsiya-1841066285.html

Одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии

Одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии - РИА Новости, 24.12.2022

Одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии

Одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии из-за повреждения оборудования, в энергосистеме страны есть дефицит электроэнергии, сообщили в... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T13:35

2022-12-24T13:35

2022-12-24T13:35

в мире

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии из-за повреждения оборудования, в энергосистеме страны есть дефицит электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "По состоянию на 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждения оборудования прекратила выработку одна из электростанций. Также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. По информации компании, наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, на юге и востоке Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221224/ssha-1841032745.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, укрэнерго