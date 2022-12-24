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Одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии - РИА Новости, 24.12.2022
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Одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии
Одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии - РИА Новости, 24.12.2022
Одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии
Одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии из-за повреждения оборудования, в энергосистеме страны есть дефицит электроэнергии, сообщили в... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:35
2022-12-24T13:35
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии из-за повреждения оборудования, в энергосистеме страны есть дефицит электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "По состоянию на 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждения оборудования прекратила выработку одна из электростанций. Также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. По информации компании, наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, на юге и востоке Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина, укрэнерго
В мире, Украина, Укрэнерго
13:35 24.12.2022
 
Одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии

"Укрэнерго": электростанция на Украине прекратила выработку энергии из-за повреждений

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии из-за повреждения оборудования, в энергосистеме страны есть дефицит электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"По состоянию на 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждения оборудования прекратила выработку одна из электростанций. Также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
По информации компании, наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, на юге и востоке Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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В миреУкраинаУкрэнерго
 
 
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