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В московском регионе двое мужчин попали под электричку - РИА Новости, 24.12.2022
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В московском регионе двое мужчин попали под электричку
В московском регионе двое мужчин попали под электричку - РИА Новости, 24.12.2022
В московском регионе двое мужчин попали под электричку
Двое мужчин попали под электричку в московском регионе: один скончался, другой госпитализирован, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента,... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T00:23
2022-12-24T00:23
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Двое мужчин попали под электричку в московском регионе: один скончался, другой госпитализирован, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, сообщили журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. По данным ведомства, инцидент произошел около 18.30 на 18-м километре перегона "Ухтомская-Косино". Согласно сервису "Яндекс Карты", перегон между станциями находится на границе Москвы и области. Добавляется, что транспортная полиция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
00:23 24.12.2022
 
В московском регионе двое мужчин попали под электричку

В московском регионе двое мужчин попали под электричку: один погиб, другой пострадал

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Двое мужчин попали под электричку в московском регионе: один скончался, другой госпитализирован, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, сообщили журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
По данным ведомства, инцидент произошел около 18.30 на 18-м километре перегона "Ухтомская-Косино". Согласно сервису "Яндекс Карты", перегон между станциями находится на границе Москвы и области.
"Электропоездом сообщением Ипподром – Москва были травмированы двое граждан. Смертельно травмирован житель Подмосковья 2000 года рождения. Второй мужчина, личность которого устанавливается, госпитализирован", – говорится в сообщении.
Добавляется, что транспортная полиция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 23:42
При ДТП на мосту в Нижнем Новгороде погибли три человека
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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