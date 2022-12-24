https://ria.ru/20221224/elektrichka-1841003534.html
В московском регионе двое мужчин попали под электричку
В московском регионе двое мужчин попали под электричку - РИА Новости, 24.12.2022
В московском регионе двое мужчин попали под электричку
Двое мужчин попали под электричку в московском регионе: один скончался, другой госпитализирован, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента,... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T00:23
2022-12-24T00:23
2022-12-24T00:23
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Двое мужчин попали под электричку в московском регионе: один скончался, другой госпитализирован, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, сообщили журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. По данным ведомства, инцидент произошел около 18.30 на 18-м километре перегона "Ухтомская-Косино". Согласно сервису "Яндекс Карты", перегон между станциями находится на границе Москвы и области. Добавляется, что транспортная полиция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20221223/avariya-1841001407.html
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
В московском регионе двое мужчин попали под электричку
В московском регионе двое мужчин попали под электричку: один погиб, другой пострадал