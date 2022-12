Умер солист британской группы Faithless Макси Джаз

https://ria.ru/20221224/dzhaz-1841140122.html

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз (Максвелл Фрейзер) скончался в ночь на субботу в возрасте 65 лет, сообщила музыкальная группа. Отмечается, что Макси Джаз "был блестящим автором текстов и диджеем". Группа Faithless, известная такими композициями, как Insomnia, We Come 1 и God Is A DJ, образовалась в 1995 году.

