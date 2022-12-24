Умер солист британской группы Faithless Макси Джаз
Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз умер в возрасте 65 лет
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкСолист британской электронной группы Faithless Макси Джаз (Максвелл Фрейзер)
Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз (Максвелл Фрейзер). Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз (Максвелл Фрейзер) скончался в ночь на субботу в возрасте 65 лет, сообщила музыкальная группа.
"С разбитым сердцем сообщаем, что Макси Джаз мирно скончался во сне прошлой ночью. Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он придал нашей музыке надлежащий смысл и идею", - говорится в Twitter Faithless.
Отмечается, что Макси Джаз "был блестящим автором текстов и диджеем".
Группа Faithless, известная такими композициями, как Insomnia, We Come 1 и God Is A DJ, образовалась в 1995 году.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкКонцерт группы Faithless в рамках Петербургского международного экономического форума
Концерт группы Faithless в рамках Петербургского международного экономического форума