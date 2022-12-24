https://ria.ru/20221224/desantniki-1841060746.html

Путин поздравил "Союз десантников России" с 20-летием

Путин поздравил "Союз десантников России" с 20-летием - РИА Новости, 24.12.2022

Путин поздравил "Союз десантников России" с 20-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" с 20-летием создания,... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:51

2022-12-24T12:51

2022-12-24T12:51

владимир путин

россия

донбасс

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" с 20-летием создания, отметив их гражданскую позицию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием создания Союза десантников России. За прошедшие годы ваш союз объединил вокруг своих благородных целей десятки тысяч мужественных, сильных духом людей – ветеранов десантных войск, войск морской пехоты, представителей спецподразделений из многих регионов. Важно, что вы неизменно демонстрируете ответственную гражданскую позицию, активно участвуете в жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, социальных, просветительских проектов, заботитесь о боевых товарищах и их семьях", - говорится в сообщении. По словам президента, сегодня десантники по-прежнему в строю, сотни добровольцев откликнулись на призыв встать на защиту России, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Также он пожелал десантникам здоровья и поздравил их с наступающим Новым годом.

https://ria.ru/20220802/vdv-1806628672.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, донбасс, общество