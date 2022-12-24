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Путин поздравил "Союз десантников России" с 20-летием - РИА Новости, 24.12.2022
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Путин поздравил "Союз десантников России" с 20-летием
Путин поздравил "Союз десантников России" с 20-летием - РИА Новости, 24.12.2022
Путин поздравил "Союз десантников России" с 20-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" с 20-летием создания,... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:51
2022-12-24T12:51
владимир путин
россия
донбасс
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" с 20-летием создания, отметив их гражданскую позицию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием создания Союза десантников России. За прошедшие годы ваш союз объединил вокруг своих благородных целей десятки тысяч мужественных, сильных духом людей – ветеранов десантных войск, войск морской пехоты, представителей спецподразделений из многих регионов. Важно, что вы неизменно демонстрируете ответственную гражданскую позицию, активно участвуете в жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, социальных, просветительских проектов, заботитесь о боевых товарищах и их семьях", - говорится в сообщении. По словам президента, сегодня десантники по-прежнему в строю, сотни добровольцев откликнулись на призыв встать на защиту России, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Также он пожелал десантникам здоровья и поздравил их с наступающим Новым годом.
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владимир путин, россия, донбасс, общество
Владимир Путин, Россия, Донбасс, Общество
12:51 24.12.2022
 
Путин поздравил "Союз десантников России" с 20-летием

Путин поздравил "Союз десантников России" с 20-летием, отметив их гражданскую позицию

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" с 20-летием создания, отметив их гражданскую позицию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием создания Союза десантников России. За прошедшие годы ваш союз объединил вокруг своих благородных целей десятки тысяч мужественных, сильных духом людей – ветеранов десантных войск, войск морской пехоты, представителей спецподразделений из многих регионов. Важно, что вы неизменно демонстрируете ответственную гражданскую позицию, активно участвуете в жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, социальных, просветительских проектов, заботитесь о боевых товарищах и их семьях", - говорится в сообщении.
По словам президента, сегодня десантники по-прежнему в строю, сотни добровольцев откликнулись на призыв встать на защиту России, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Также он пожелал десантникам здоровья и поздравил их с наступающим Новым годом.
В Херсоне и Донецке отмечают день ВДВ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 12:43
Херсонские ветераны ВДВ вступили в "Союз десантников России"
 
Владимир ПутинРоссияДонбассОбщество
 
 
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