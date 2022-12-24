Путин поздравил "Союз десантников России" с 20-летием
Путин поздравил "Союз десантников России" с 20-летием, отметив их гражданскую позицию
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" с 20-летием создания, отметив их гражданскую позицию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием создания Союза десантников России. За прошедшие годы ваш союз объединил вокруг своих благородных целей десятки тысяч мужественных, сильных духом людей – ветеранов десантных войск, войск морской пехоты, представителей спецподразделений из многих регионов. Важно, что вы неизменно демонстрируете ответственную гражданскую позицию, активно участвуете в жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, социальных, просветительских проектов, заботитесь о боевых товарищах и их семьях", - говорится в сообщении.
По словам президента, сегодня десантники по-прежнему в строю, сотни добровольцев откликнулись на призыв встать на защиту России, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Также он пожелал десантникам здоровья и поздравил их с наступающим Новым годом.
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