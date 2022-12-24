https://ria.ru/20221224/demonstranty-1841097115.html

Курдские демонстранты устроили беспорядки на акции в Париже

Курдские демонстранты устроили беспорядки на акции в Париже - РИА Новости, 24.12.2022

Курдские демонстранты устроили беспорядки на акции в Париже

Курдские демонстранты на манифестации в Париже крушат остановки, бьют автомобили, а также выбивают булыжники с пешеходных дорожек, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T16:38

2022-12-24T16:38

2022-12-24T20:44

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ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Курдские демонстранты на манифестации в Париже крушат остановки, бьют автомобили, а также выбивают булыжники с пешеходных дорожек, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. В субботу днём тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. Протестующие считают, что за стрельбой стоит Турция, и скандируют антитурецкие лозунги. Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Несколько драк вспыхнуло между самими протестующими. Затем они начали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. Позднее ситуация накалилась: протестующие стали бить остановки автобусов, переворачивать автомобили, поджигать мебель и мусорные баки. Они также выбивают булыжники с пешеходных дорожек, чтобы забрасывать ими полицию и разбивать остановки. По оценкам корреспондента РИА Новости, в беспорядках участвуют уже несколько тысяч курдов. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.

https://ria.ru/20221223/strelba-1840970558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стычки курдов с полицией на митинге в Париже Стычки курдов с полицией на митинге в Париже 2022-12-24T16:38 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, париж, франция