https://ria.ru/20221224/deklaratsiya-1841024702.html
На 9-й конференции стран — участников КБТО не приняли итоговую декларацию
На 9-й конференции стран — участников КБТО не приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 24.12.2022
На 9-й конференции стран — участников КБТО не приняли итоговую декларацию
Из-за США на 9-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не приняли итоговую декларацию, сообщил... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:57
2022-12-24T08:57
2022-12-24T08:57
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь кириллов
сша
женева (город)
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Из-за США на 9-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не приняли итоговую декларацию, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по итогам конференции. Конференция проходила в Женеве с 28 ноября по 16 декабря. "Возвращаясь к итогам конференции, хотел бы отметить, что попытки США и их союзников подстроить Конвенцию под свои интересы привели к тому, что в ходе мероприятия не удалось достичь принципиальных договоренностей по укреплению режима КБТО, а заключительный документ был принят без итоговой декларации. Ключевые инициативы Российской Федерации, Китая и других государств были заблокированы западными делегациями как "непрофильные" или "недостаточно проработанные", - сказал Кириллов. По его словам, конференция выявила глубокие противоречия по вопросам реализации КБТО, обостряемые "навязчивым стремлением США к глобальному доминированию". Он также добавил, что 9-я обзорная конференция крайне мало освещалась в западных СМИ, "которые игнорировали не только заявления, сделанные государствами-участниками, но и сам факт работы данного международного форума". "Рассматриваем это как попытку США и их союзников умолчать о неудобной для Запада теме военно-биологических исследований, оставить пространство для маневра и в очередной раз заблокировать инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия", - отметил Кириллов.
https://ria.ru/20220410/konventsiya-1782511118.html
сша
женева (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, сша, женева (город)
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Игорь Кириллов, США, Женева (город)
На 9-й конференции стран — участников КБТО не приняли итоговую декларацию
Минобороны: из-за США на 9-й конференции КБТО не приняли итоговую декларацию
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Из-за США на 9-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не приняли итоговую декларацию, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по итогам конференции.
Конференция проходила в Женеве
с 28 ноября по 16 декабря.
"Возвращаясь к итогам конференции, хотел бы отметить, что попытки США и их союзников подстроить Конвенцию под свои интересы привели к тому, что в ходе мероприятия не удалось достичь принципиальных договоренностей по укреплению режима КБТО, а заключительный документ был принят без итоговой декларации. Ключевые инициативы Российской Федерации, Китая
и других государств были заблокированы западными делегациями как "непрофильные" или "недостаточно проработанные", - сказал Кириллов.
По его словам, конференция выявила глубокие противоречия по вопросам реализации КБТО, обостряемые "навязчивым стремлением США к глобальному доминированию".
Он также добавил, что 9-я обзорная конференция крайне мало освещалась в западных СМИ, "которые игнорировали не только заявления, сделанные государствами-участниками, но и сам факт работы данного международного форума".
"Рассматриваем это как попытку США и их союзников умолчать о неудобной для Запада теме военно-биологических исследований, оставить пространство для маневра и в очередной раз заблокировать инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия", - отметил Кириллов.