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На 9-й конференции стран — участников КБТО не приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 24.12.2022
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На 9-й конференции стран — участников КБТО не приняли итоговую декларацию
На 9-й конференции стран — участников КБТО не приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 24.12.2022
На 9-й конференции стран — участников КБТО не приняли итоговую декларацию
Из-за США на 9-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не приняли итоговую декларацию, сообщил... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:57
2022-12-24T08:57
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Из-за США на 9-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не приняли итоговую декларацию, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по итогам конференции. Конференция проходила в Женеве с 28 ноября по 16 декабря. "Возвращаясь к итогам конференции, хотел бы отметить, что попытки США и их союзников подстроить Конвенцию под свои интересы привели к тому, что в ходе мероприятия не удалось достичь принципиальных договоренностей по укреплению режима КБТО, а заключительный документ был принят без итоговой декларации. Ключевые инициативы Российской Федерации, Китая и других государств были заблокированы западными делегациями как "непрофильные" или "недостаточно проработанные", - сказал Кириллов. По его словам, конференция выявила глубокие противоречия по вопросам реализации КБТО, обостряемые "навязчивым стремлением США к глобальному доминированию". Он также добавил, что 9-я обзорная конференция крайне мало освещалась в западных СМИ, "которые игнорировали не только заявления, сделанные государствами-участниками, но и сам факт работы данного международного форума". "Рассматриваем это как попытку США и их союзников умолчать о неудобной для Запада теме военно-биологических исследований, оставить пространство для маневра и в очередной раз заблокировать инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия", - отметил Кириллов.
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министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, сша, женева (город)
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Игорь Кириллов, США, Женева (город)
08:57 24.12.2022
 
На 9-й конференции стран — участников КБТО не приняли итоговую декларацию

Минобороны: из-за США на 9-й конференции КБТО не приняли итоговую декларацию

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Из-за США на 9-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не приняли итоговую декларацию, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по итогам конференции.
Конференция проходила в Женеве с 28 ноября по 16 декабря.
"Возвращаясь к итогам конференции, хотел бы отметить, что попытки США и их союзников подстроить Конвенцию под свои интересы привели к тому, что в ходе мероприятия не удалось достичь принципиальных договоренностей по укреплению режима КБТО, а заключительный документ был принят без итоговой декларации. Ключевые инициативы Российской Федерации, Китая и других государств были заблокированы западными делегациями как "непрофильные" или "недостаточно проработанные", - сказал Кириллов.
По его словам, конференция выявила глубокие противоречия по вопросам реализации КБТО, обостряемые "навязчивым стремлением США к глобальному доминированию".
Пятая обзорная конференция государств-участников Конвенции о биологическом оружии во Дворце Наций в Женеве, Швейцария. 19 ноября 2001 год - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 03:33
Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия
Он также добавил, что 9-я обзорная конференция крайне мало освещалась в западных СМИ, "которые игнорировали не только заявления, сделанные государствами-участниками, но и сам факт работы данного международного форума".
"Рассматриваем это как попытку США и их союзников умолчать о неудобной для Запада теме военно-биологических исследований, оставить пространство для маневра и в очередной раз заблокировать инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия", - отметил Кириллов.
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КирилловСШАЖенева (город)
 
 
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