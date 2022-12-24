https://ria.ru/20221224/deklaratsiya-1841024702.html

На 9-й конференции стран — участников КБТО не приняли итоговую декларацию

На 9-й конференции стран — участников КБТО не приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 24.12.2022

На 9-й конференции стран — участников КБТО не приняли итоговую декларацию

Из-за США на 9-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не приняли итоговую декларацию, сообщил... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T08:57

2022-12-24T08:57

2022-12-24T08:57

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь кириллов

сша

женева (город)

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Из-за США на 9-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не приняли итоговую декларацию, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по итогам конференции. Конференция проходила в Женеве с 28 ноября по 16 декабря. "Возвращаясь к итогам конференции, хотел бы отметить, что попытки США и их союзников подстроить Конвенцию под свои интересы привели к тому, что в ходе мероприятия не удалось достичь принципиальных договоренностей по укреплению режима КБТО, а заключительный документ был принят без итоговой декларации. Ключевые инициативы Российской Федерации, Китая и других государств были заблокированы западными делегациями как "непрофильные" или "недостаточно проработанные", - сказал Кириллов. По его словам, конференция выявила глубокие противоречия по вопросам реализации КБТО, обостряемые "навязчивым стремлением США к глобальному доминированию". Он также добавил, что 9-я обзорная конференция крайне мало освещалась в западных СМИ, "которые игнорировали не только заявления, сделанные государствами-участниками, но и сам факт работы данного международного форума". "Рассматриваем это как попытку США и их союзников умолчать о неудобной для Запада теме военно-биологических исследований, оставить пространство для маневра и в очередной раз заблокировать инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия", - отметил Кириллов.

https://ria.ru/20220410/konventsiya-1782511118.html

сша

женева (город)

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Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, сша, женева (город)