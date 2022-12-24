https://ria.ru/20221224/bratstvo-1841062481.html

Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием

Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием - РИА Новости, 24.12.2022

Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей заседания центрального совета Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" с... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T13:04

2022-12-24T13:04

2022-12-24T13:04

владимир путин

россия

боевое братство

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей заседания центрального совета Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" с 25-летием структуры, отметив их востребованную работу, направленную на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас и поздравляю со знаменательной датой – 25-летием Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", объединившей представителей Вооружённых сил, МВД, ФСБ, других ведомств. Основанная в 1997 году, ваша организация прошла большой, насыщенный путь, снискала высокий авторитет и уважение. И конечно, особо отмечу вашу большую, востребованную работу, направленную на поддержку наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, создание региональных отделений "Волонтёрской роты боевого братства", - говорится в сообщении. Президент пожелал участникам заседания здоровья, энергии и успехов на благородном поприще, а также поздравил с наступающим Новым годом.

https://ria.ru/20221224/desantniki-1841060746.html

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Влада Копылова

владимир путин, россия, боевое братство, общество