https://ria.ru/20221224/bratstvo-1841062481.html
Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием
Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием - РИА Новости, 24.12.2022
Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей заседания центрального совета Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" с... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:04
2022-12-24T13:04
2022-12-24T13:04
владимир путин
россия
боевое братство
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей заседания центрального совета Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" с 25-летием структуры, отметив их востребованную работу, направленную на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас и поздравляю со знаменательной датой – 25-летием Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", объединившей представителей Вооружённых сил, МВД, ФСБ, других ведомств. Основанная в 1997 году, ваша организация прошла большой, насыщенный путь, снискала высокий авторитет и уважение. И конечно, особо отмечу вашу большую, востребованную работу, направленную на поддержку наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, создание региональных отделений "Волонтёрской роты боевого братства", - говорится в сообщении. Президент пожелал участникам заседания здоровья, энергии и успехов на благородном поприще, а также поздравил с наступающим Новым годом.
https://ria.ru/20221224/desantniki-1841060746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, боевое братство, общество
Владимир Путин, Россия, Боевое братство, Общество
Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием
Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием, отметив их поддержку бойцам СВО