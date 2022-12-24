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Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием - РИА Новости, 24.12.2022
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Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием
Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием - РИА Новости, 24.12.2022
Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей заседания центрального совета Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" с... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:04
2022-12-24T13:04
владимир путин
россия
боевое братство
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей заседания центрального совета Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" с 25-летием структуры, отметив их востребованную работу, направленную на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас и поздравляю со знаменательной датой – 25-летием Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", объединившей представителей Вооружённых сил, МВД, ФСБ, других ведомств. Основанная в 1997 году, ваша организация прошла большой, насыщенный путь, снискала высокий авторитет и уважение. И конечно, особо отмечу вашу большую, востребованную работу, направленную на поддержку наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, создание региональных отделений "Волонтёрской роты боевого братства", - говорится в сообщении. Президент пожелал участникам заседания здоровья, энергии и успехов на благородном поприще, а также поздравил с наступающим Новым годом.
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владимир путин, россия, боевое братство, общество
Владимир Путин, Россия, Боевое братство, Общество
13:04 24.12.2022
 
Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием

Путин поздравил организацию "Боевое братство" с 25-летием, отметив их поддержку бойцам СВО

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей заседания центрального совета Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" с 25-летием структуры, отметив их востребованную работу, направленную на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас и поздравляю со знаменательной датой – 25-летием Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", объединившей представителей Вооружённых сил, МВД, ФСБ, других ведомств. Основанная в 1997 году, ваша организация прошла большой, насыщенный путь, снискала высокий авторитет и уважение. И конечно, особо отмечу вашу большую, востребованную работу, направленную на поддержку наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, создание региональных отделений "Волонтёрской роты боевого братства", - говорится в сообщении.
Президент пожелал участникам заседания здоровья, энергии и успехов на благородном поприще, а также поздравил с наступающим Новым годом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
12:51
Путин поздравил "Союз десантников России" с 20-летием
 
Владимир ПутинРоссияБоевое братствоОбщество
 
 
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