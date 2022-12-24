https://ria.ru/20221224/biooruzhie-1841023974.html
Запад заблокировал инициативы России по режиму нераспространения биооружия
Запад заблокировал инициативы России по режиму нераспространения биооружия - РИА Новости, 24.12.2022
Запад заблокировал инициативы России по режиму нераспространения биооружия
Запад заблокировал российские инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия, США прямо заявили, что не допустят документального... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:52
2022-12-24T08:52
2022-12-24T08:52
игорь кириллов
россия
сша
женева (город)
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Запад заблокировал российские инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия, США прямо заявили, что не допустят документального закрепления необходимости проведения проверочных процедур, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. С 28 ноября по 16 декабря в Женеве прошла Девятая обзорная конференция государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), напомнил Кириллов на брифинге. "Мероприятие проведено на фоне скандала с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, всплеска заболеваемости свиным гриппом H1N1 и распространения африканской чумы свиней", - отметил генерал. На конференции рассматривались вопросы текущего статуса КБТО, соблюдения ее положений, повышению "прозрачности" национальных биологических программ, добавил Кириллов. Он напомнил, что Россия предлагала ряд инициатив по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия в рамках КБТО. Прежде всего, это возобновление переговоров по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО с эффективным механизмом проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, и носил бы всеобъемлющий характер. Второе – расширение формата мер укрепления доверия за счет предоставления информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты, осуществляемых за пределами национальной территории. Третье - создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в областях науки и технологий, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников. Четвертое – использование в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов. "Указанные предложения были заблокированы коллективным Западом. Возражений не вызвали лишь предложения о начале переговоров по формированию научно-консультативного комитета", - подчеркнул Кириллов. "Соединенные Штаты прямо заявили, что не допустят формулировок о важности юридически обязывающего протокола и проверочных процедур в итоговом документе, хотя за данную инициативу выступило более 120 стран", - добавил генерал. По словам Кириллова, "западные делегации продавливали принятие решений лишь по интересующей их проблематике, не считаясь с приоритетами других государств".
https://ria.ru/20221224/ispolniteli-1841023410.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кириллов, россия, сша, женева (город), в мире
Игорь Кириллов, Россия, США, Женева (город), В мире
Запад заблокировал инициативы России по режиму нераспространения биооружия
Минобороны: Запад заблокировал инициативы России по режиму нераспространения биооружия
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Запад заблокировал российские инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия, США прямо заявили, что не допустят документального закрепления необходимости проведения проверочных процедур, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
С 28 ноября по 16 декабря в Женеве
прошла Девятая обзорная конференция государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), напомнил Кириллов на брифинге.
"Мероприятие проведено на фоне скандала с военно-биологической деятельностью США на территории Украины
, всплеска заболеваемости свиным гриппом H1N1 и распространения африканской чумы свиней", - отметил генерал.
На конференции рассматривались вопросы текущего статуса КБТО, соблюдения ее положений, повышению "прозрачности" национальных биологических программ, добавил Кириллов.
Он напомнил, что Россия предлагала ряд инициатив по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия в рамках КБТО. Прежде всего, это возобновление переговоров по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО с эффективным механизмом проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, и носил бы всеобъемлющий характер.
Второе – расширение формата мер укрепления доверия за счет предоставления информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты, осуществляемых за пределами национальной территории. Третье - создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в областях науки и технологий, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников. Четвертое – использование в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов.
"Указанные предложения были заблокированы коллективным Западом. Возражений не вызвали лишь предложения о начале переговоров по формированию научно-консультативного комитета", - подчеркнул Кириллов.
"Соединенные Штаты прямо заявили, что не допустят формулировок о важности юридически обязывающего протокола и проверочных процедур в итоговом документе, хотя за данную инициативу выступило более 120 стран", - добавил генерал.
По словам Кириллова, "западные делегации продавливали принятие решений лишь по интересующей их проблематике, не считаясь с приоритетами других государств".