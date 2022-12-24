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Запад заблокировал инициативы России по режиму нераспространения биооружия - РИА Новости, 24.12.2022
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Запад заблокировал инициативы России по режиму нераспространения биооружия
Запад заблокировал инициативы России по режиму нераспространения биооружия - РИА Новости, 24.12.2022
Запад заблокировал инициативы России по режиму нераспространения биооружия
Запад заблокировал российские инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия, США прямо заявили, что не допустят документального... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:52
2022-12-24T08:52
игорь кириллов
россия
сша
женева (город)
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Запад заблокировал российские инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия, США прямо заявили, что не допустят документального закрепления необходимости проведения проверочных процедур, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. С 28 ноября по 16 декабря в Женеве прошла Девятая обзорная конференция государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), напомнил Кириллов на брифинге. "Мероприятие проведено на фоне скандала с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, всплеска заболеваемости свиным гриппом H1N1 и распространения африканской чумы свиней", - отметил генерал. На конференции рассматривались вопросы текущего статуса КБТО, соблюдения ее положений, повышению "прозрачности" национальных биологических программ, добавил Кириллов. Он напомнил, что Россия предлагала ряд инициатив по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия в рамках КБТО. Прежде всего, это возобновление переговоров по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО с эффективным механизмом проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, и носил бы всеобъемлющий характер. Второе – расширение формата мер укрепления доверия за счет предоставления информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты, осуществляемых за пределами национальной территории. Третье - создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в областях науки и технологий, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников. Четвертое – использование в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов. "Указанные предложения были заблокированы коллективным Западом. Возражений не вызвали лишь предложения о начале переговоров по формированию научно-консультативного комитета", - подчеркнул Кириллов. "Соединенные Штаты прямо заявили, что не допустят формулировок о важности юридически обязывающего протокола и проверочных процедур в итоговом документе, хотя за данную инициативу выступило более 120 стран", - добавил генерал. По словам Кириллова, "западные делегации продавливали принятие решений лишь по интересующей их проблематике, не считаясь с приоритетами других государств".
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игорь кириллов, россия, сша, женева (город), в мире
Игорь Кириллов, Россия, США, Женева (город), В мире
08:52 24.12.2022
 
Запад заблокировал инициативы России по режиму нераспространения биооружия

Минобороны: Запад заблокировал инициативы России по режиму нераспространения биооружия

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗнак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Запад заблокировал российские инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия, США прямо заявили, что не допустят документального закрепления необходимости проведения проверочных процедур, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
С 28 ноября по 16 декабря в Женеве прошла Девятая обзорная конференция государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), напомнил Кириллов на брифинге.
"Мероприятие проведено на фоне скандала с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, всплеска заболеваемости свиным гриппом H1N1 и распространения африканской чумы свиней", - отметил генерал.
На конференции рассматривались вопросы текущего статуса КБТО, соблюдения ее положений, повышению "прозрачности" национальных биологических программ, добавил Кириллов.
Он напомнил, что Россия предлагала ряд инициатив по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия в рамках КБТО. Прежде всего, это возобновление переговоров по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО с эффективным механизмом проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, и носил бы всеобъемлющий характер.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
08:49
Минобороны узнало исполнителей военно-биологических программ США на Украине
Второе – расширение формата мер укрепления доверия за счет предоставления информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты, осуществляемых за пределами национальной территории. Третье - создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в областях науки и технологий, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников. Четвертое – использование в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов.
"Указанные предложения были заблокированы коллективным Западом. Возражений не вызвали лишь предложения о начале переговоров по формированию научно-консультативного комитета", - подчеркнул Кириллов.
"Соединенные Штаты прямо заявили, что не допустят формулировок о важности юридически обязывающего протокола и проверочных процедур в итоговом документе, хотя за данную инициативу выступило более 120 стран", - добавил генерал.
По словам Кириллова, "западные делегации продавливали принятие решений лишь по интересующей их проблематике, не считаясь с приоритетами других государств".
Работа лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
08:48Специальная военная операция на Украине
Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине
 
Игорь КирилловРоссияСШАЖенева (город)В мире
 
 
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