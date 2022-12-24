Рейтинг@Mail.ru
Пожарные рассказали о сложностях при тушении возгорания в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/ballony-1841060162.html
Пожарные рассказали о сложностях при тушении возгорания в Кемерово
Пожарные рассказали о сложностях при тушении возгорания в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
Пожарные рассказали о сложностях при тушении возгорания в Кемерово
Газовые баллоны находились в частном доме престарелых в Кемерово, где в ночь на субботу произошел пожар, рассказал начальник 1-го пожарно-спасательного отряда... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:43
2022-12-24T12:43
происшествия
сергей цивилев
кемерово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841048172_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_50caa69042d907093416a687217aaf35.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Газовые баллоны находились в частном доме престарелых в Кемерово, где в ночь на субботу произошел пожар, рассказал начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Кемеровской области Дмитрий Струков со ссылкой на очевидцев. "Сложность пожара заключалась в том, что на улице низкие температуры. Со слов очевидцев, в здании находились газовые баллоны", - сказал Струков в эфире телеканала "Россия 1". В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841049223.html
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841048172_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_bc45a740932cd8892f71a247fd4dcb41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергей цивилев, кемерово
Происшествия, Сергей Цивилев, Кемерово
12:43 24.12.2022
 
Пожарные рассказали о сложностях при тушении возгорания в Кемерово

В сгоревшем приюте в Кемерово находились газовые баллоны

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Газовые баллоны находились в частном доме престарелых в Кемерово, где в ночь на субботу произошел пожар, рассказал начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Кемеровской области Дмитрий Струков со ссылкой на очевидцев.
"Сложность пожара заключалась в том, что на улице низкие температуры. Со слов очевидцев, в здании находились газовые баллоны", - сказал Струков в эфире телеканала "Россия 1".
В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
11:16
Власти назвали предварительную причину пожара в приюте в Кемерово
 
ПроисшествияСергей ЦивилевКемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала