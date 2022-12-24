Пожарные рассказали о сложностях при тушении возгорания в Кемерово
В сгоревшем приюте в Кемерово находились газовые баллоны
© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Газовые баллоны находились в частном доме престарелых в Кемерово, где в ночь на субботу произошел пожар, рассказал начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Кемеровской области Дмитрий Струков со ссылкой на очевидцев.
"Сложность пожара заключалась в том, что на улице низкие температуры. Со слов очевидцев, в здании находились газовые баллоны", - сказал Струков в эфире телеканала "Россия 1".
В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.