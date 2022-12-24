https://ria.ru/20221224/ballony-1841060162.html

Пожарные рассказали о сложностях при тушении возгорания в Кемерово

Пожарные рассказали о сложностях при тушении возгорания в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022

Пожарные рассказали о сложностях при тушении возгорания в Кемерово

Газовые баллоны находились в частном доме престарелых в Кемерово, где в ночь на субботу произошел пожар, рассказал начальник 1-го пожарно-спасательного отряда... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:43

2022-12-24T12:43

2022-12-24T12:43

происшествия

сергей цивилев

кемерово

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Газовые баллоны находились в частном доме престарелых в Кемерово, где в ночь на субботу произошел пожар, рассказал начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Кемеровской области Дмитрий Струков со ссылкой на очевидцев. "Сложность пожара заключалась в том, что на улице низкие температуры. Со слов очевидцев, в здании находились газовые баллоны", - сказал Струков в эфире телеканала "Россия 1". В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.

https://ria.ru/20221224/pozhar-1841049223.html

кемерово

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сергей цивилев, кемерово