https://ria.ru/20221224/avtobus-1841105002.html
На юге Москвы загорелся автобус
На юге Москвы загорелся автобус - РИА Новости, 24.12.2022
На юге Москвы загорелся автобус
Автобус без пассажиров загорелся на юге Москвы в районе Щербинка, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T17:22
2022-12-24T17:22
2022-12-24T17:48
происшествия
москва
щербинка
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Автобус без пассажиров загорелся на юге Москвы в районе Щербинка, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На улице Новостроевская, дом 6 произошло возгорание автобуса коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20". В момент происшествия в салоне не было пассажиров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что возгорание произошло в 16.27. Кроме того, дептранс предупредил о затруднении движения и порекомендовал объезжать участок.Позднее в Telegram-канале сообщили, что движение восстановлено.
https://ria.ru/20221202/avtobus-1835762845.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, щербинка, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Щербинка, Департамент транспорта г. Москвы
17:22 24.12.2022 (обновлено: 17:48 24.12.2022)
На юге Москвы загорелся автобус
На юге Москвы в районе Щербинки загорелся автобус, пострадавших нет