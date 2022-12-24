https://ria.ru/20221224/avtobus-1841105002.html

На юге Москвы загорелся автобус

На юге Москвы загорелся автобус - РИА Новости, 24.12.2022

На юге Москвы загорелся автобус

Автобус без пассажиров загорелся на юге Москвы в районе Щербинка, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T17:22

2022-12-24T17:22

2022-12-24T17:48

происшествия

москва

щербинка

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Автобус без пассажиров загорелся на юге Москвы в районе Щербинка, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На улице Новостроевская, дом 6 произошло возгорание автобуса коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20". В момент происшествия в салоне не было пассажиров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что возгорание произошло в 16.27. Кроме того, дептранс предупредил о затруднении движения и порекомендовал объезжать участок.Позднее в Telegram-канале сообщили, что движение восстановлено.

https://ria.ru/20221202/avtobus-1835762845.html

москва

щербинка

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, москва, щербинка, департамент транспорта г. москвы