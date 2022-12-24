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На юге Москвы загорелся автобус - РИА Новости, 24.12.2022
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На юге Москвы загорелся автобус
На юге Москвы загорелся автобус - РИА Новости, 24.12.2022
На юге Москвы загорелся автобус
Автобус без пассажиров загорелся на юге Москвы в районе Щербинка, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T17:22
2022-12-24T17:48
происшествия
москва
щербинка
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Автобус без пассажиров загорелся на юге Москвы в районе Щербинка, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На улице Новостроевская, дом 6 произошло возгорание автобуса коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20". В момент происшествия в салоне не было пассажиров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что возгорание произошло в 16.27. Кроме того, дептранс предупредил о затруднении движения и порекомендовал объезжать участок.Позднее в Telegram-канале сообщили, что движение восстановлено.
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происшествия, москва, щербинка, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Щербинка, Департамент транспорта г. Москвы
17:22 24.12.2022 (обновлено: 17:48 24.12.2022)
 
На юге Москвы загорелся автобус

На юге Москвы в районе Щербинки загорелся автобус, пострадавших нет

© Фото : ГУ МЧС по г. МосквеТушение пожара в Москве
Тушение пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Фото : ГУ МЧС по г. Москве
Тушение пожара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Автобус без пассажиров загорелся на юге Москвы в районе Щербинка, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На улице Новостроевская, дом 6 произошло возгорание автобуса коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20". В момент происшествия в салоне не было пассажиров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возгорание произошло в 16.27. Кроме того, дептранс предупредил о затруднении движения и порекомендовал объезжать участок.
Позднее в Telegram-канале сообщили, что движение восстановлено.
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ПроисшествияМоскваЩербинкаДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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