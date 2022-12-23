https://ria.ru/20221223/zlodei-1840579012.html

Ученые выяснили, почему зрителям нравятся злодеи в кино

Ученые выяснили, почему зрителям нравятся злодеи в кино - РИА Новости, 23.12.2022

Ученые выяснили, почему зрителям нравятся злодеи в кино

Ученые выяснили, почему зрителям нравятся злодеи в кино, пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Cognition. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T07:00

2022-12-23T07:00

2022-12-23T07:00

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ученые выяснили, почему зрителям нравятся злодеи в кино, пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Cognition.Согласно исследованию ученых из Университета Мичигана, какими бы порочными, жаждущими власти или эгоистичными антигерои ни были, большинство зрителей все равно привлекает их темная сторона. Причина – люди считают, что у отрицательных персонажей есть какие-то искупительные качества."Другими словами, зрители думают, что существует несоответствие между поведением злодея и его внутренним, истинным "я", – объясняет эксперт Валери Умшейд.Респонденты верили, что такие персонажи, как Урсула из "Русалочки", обладают некой внутренней добротой.В исследовании участвовало 434 ребенка в возрасте от четырех до 12 лет и 277 взрослых.

https://ria.ru/20221208/treyler-1837299859.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы