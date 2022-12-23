https://ria.ru/20221223/zlodei-1840579012.html
Ученые выяснили, почему зрителям нравятся злодеи в кино
Ученые выяснили, почему зрителям нравятся злодеи в кино - РИА Новости, 23.12.2022
Ученые выяснили, почему зрителям нравятся злодеи в кино
Ученые выяснили, почему зрителям нравятся злодеи в кино, пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Cognition. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:00
2022-12-23T07:00
2022-12-23T07:00
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ученые выяснили, почему зрителям нравятся злодеи в кино, пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Cognition.Согласно исследованию ученых из Университета Мичигана, какими бы порочными, жаждущими власти или эгоистичными антигерои ни были, большинство зрителей все равно привлекает их темная сторона. Причина – люди считают, что у отрицательных персонажей есть какие-то искупительные качества."Другими словами, зрители думают, что существует несоответствие между поведением злодея и его внутренним, истинным "я", – объясняет эксперт Валери Умшейд.Респонденты верили, что такие персонажи, как Урсула из "Русалочки", обладают некой внутренней добротой.В исследовании участвовало 434 ребенка в возрасте от четырех до 12 лет и 277 взрослых.
https://ria.ru/20221208/treyler-1837299859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Ученые выяснили, почему зрителям нравятся злодеи в кино
Ученые из Университета Мичигана выяснили, почему зрителям нравятся антигерои в кино
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости.
Ученые выяснили, почему зрителям нравятся злодеи в кино, пишет
Daily Mail со ссылкой на журнал Cognition.
Согласно исследованию ученых из Университета Мичигана, какими бы порочными, жаждущими власти или эгоистичными антигерои ни были, большинство зрителей все равно привлекает их темная сторона. Причина – люди считают, что у отрицательных персонажей есть какие-то искупительные качества.
"Другими словами, зрители думают, что существует несоответствие между поведением злодея и его внутренним, истинным "я", – объясняет эксперт Валери Умшейд.
Респонденты верили, что такие персонажи, как Урсула из "Русалочки", обладают некой внутренней добротой.
В исследовании участвовало 434 ребенка в возрасте от четырех до 12 лет и 277 взрослых.