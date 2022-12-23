21:10 23.12.2022 (обновлено: 21:55 23.12.2022)
Зеленский убеждал конгрессменов в возможности победы над Россией, пишут СМИ
Washington Post: Зеленский убеждал конгрессменов США в способности Украины победить Россию
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский во время однодневного визита в США пытался убедить президента Джо Байдена и членов конгресса в том, что Украина в состоянии целиком победить в конфликте с Россией, пишет газета Washington Post со ссылкой на многочисленные неназванные источники.
"Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями, пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу в войне. Однако должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно", - утверждает газета.
По информации собеседников, состоявшийся визит Зеленского стал попыткой "заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений".
Как информирует газета, Зеленский в течение нескольких месяцев давал понять Байдену, что хочет совершить свою первую с начала спецоперации РФ зарубежную поездку именно в США. Тем не менее, ситуация с безопасностью на Украине не позволяла подобного визиту состояться вплоть до текущего месяца.
К концу ноября переговоры о согласовании визита Зеленского вышли на финишную прямую, а телефонный разговор между лидерами 11 декабря стал финальным аккордом в этом процессе. "Байден сообщил по телефону Зеленскому две хорошие новости: он дал указание Пентагону уделить приоритетное внимание противовоздушной обороне Украины и теперь, вероятно, США поставят Киеву батарею ПВО Patriot", - рассказали источники газеты.
В среду Зеленский по приглашению Байдена провел несколько часов в Вашингтоне, в ходе которых встретился с главой государства, руководством конгресса и выступил там с речью. К его визиту было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму $1,85 миллиарда. Данный пакет помощи включает в себя в том числе первую батарею ПВО Patriot.
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