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Зеленский убеждал конгрессменов в возможности победы над Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
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Зеленский убеждал конгрессменов в возможности победы над Россией, пишут СМИ
Зеленский убеждал конгрессменов в возможности победы над Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
Зеленский убеждал конгрессменов в возможности победы над Россией, пишут СМИ
Владимир Зеленский во время однодневного визита в США пытался убедить президента Джо Байдена и членов конгресса в том, что Украина в состоянии целиком победить... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T21:10
2022-12-23T21:55
в мире
владимир зеленский
джо байден
украина
россия
сша
министерство обороны сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский во время однодневного визита в США пытался убедить президента Джо Байдена и членов конгресса в том, что Украина в состоянии целиком победить в конфликте с Россией, пишет газета Washington Post со ссылкой на многочисленные неназванные источники. "Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями, пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу в войне. Однако должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно", - утверждает газета. По информации собеседников, состоявшийся визит Зеленского стал попыткой "заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений". Как информирует газета, Зеленский в течение нескольких месяцев давал понять Байдену, что хочет совершить свою первую с начала спецоперации РФ зарубежную поездку именно в США. Тем не менее, ситуация с безопасностью на Украине не позволяла подобного визиту состояться вплоть до текущего месяца. К концу ноября переговоры о согласовании визита Зеленского вышли на финишную прямую, а телефонный разговор между лидерами 11 декабря стал финальным аккордом в этом процессе. "Байден сообщил по телефону Зеленскому две хорошие новости: он дал указание Пентагону уделить приоритетное внимание противовоздушной обороне Украины и теперь, вероятно, США поставят Киеву батарею ПВО Patriot", - рассказали источники газеты. В среду Зеленский по приглашению Байдена провел несколько часов в Вашингтоне, в ходе которых встретился с главой государства, руководством конгресса и выступил там с речью. К его визиту было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму $1,85 миллиарда. Данный пакет помощи включает в себя в том числе первую батарею ПВО Patriot.
https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840930099.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, россия, сша, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
21:10 23.12.2022 (обновлено: 21:55 23.12.2022)
 
Зеленский убеждал конгрессменов в возможности победы над Россией, пишут СМИ

Washington Post: Зеленский убеждал конгрессменов США в способности Украины победить Россию

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский во время однодневного визита в США пытался убедить президента Джо Байдена и членов конгресса в том, что Украина в состоянии целиком победить в конфликте с Россией, пишет газета Washington Post со ссылкой на многочисленные неназванные источники.
"Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями, пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу в войне. Однако должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно", - утверждает газета.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 18:02
В США Зеленскому дали новое прозвище после его речи в Конгрессе
По информации собеседников, состоявшийся визит Зеленского стал попыткой "заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений".
Как информирует газета, Зеленский в течение нескольких месяцев давал понять Байдену, что хочет совершить свою первую с начала спецоперации РФ зарубежную поездку именно в США. Тем не менее, ситуация с безопасностью на Украине не позволяла подобного визиту состояться вплоть до текущего месяца.
К концу ноября переговоры о согласовании визита Зеленского вышли на финишную прямую, а телефонный разговор между лидерами 11 декабря стал финальным аккордом в этом процессе. "Байден сообщил по телефону Зеленскому две хорошие новости: он дал указание Пентагону уделить приоритетное внимание противовоздушной обороне Украины и теперь, вероятно, США поставят Киеву батарею ПВО Patriot", - рассказали источники газеты.
В среду Зеленский по приглашению Байдена провел несколько часов в Вашингтоне, в ходе которых встретился с главой государства, руководством конгресса и выступил там с речью. К его визиту было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму $1,85 миллиарда. Данный пакет помощи включает в себя в том числе первую батарею ПВО Patriot.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 14:26
NYT: США не исполнили главное желание Зеленского
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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