https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840978184.html

Зеленский убеждал конгрессменов в возможности победы над Россией, пишут СМИ

Зеленский убеждал конгрессменов в возможности победы над Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022

Зеленский убеждал конгрессменов в возможности победы над Россией, пишут СМИ

Владимир Зеленский во время однодневного визита в США пытался убедить президента Джо Байдена и членов конгресса в том, что Украина в состоянии целиком победить... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T21:10

2022-12-23T21:10

2022-12-23T21:55

в мире

владимир зеленский

джо байден

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россия

сша

министерство обороны сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский во время однодневного визита в США пытался убедить президента Джо Байдена и членов конгресса в том, что Украина в состоянии целиком победить в конфликте с Россией, пишет газета Washington Post со ссылкой на многочисленные неназванные источники. "Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями, пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу в войне. Однако должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно", - утверждает газета. По информации собеседников, состоявшийся визит Зеленского стал попыткой "заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений". Как информирует газета, Зеленский в течение нескольких месяцев давал понять Байдену, что хочет совершить свою первую с начала спецоперации РФ зарубежную поездку именно в США. Тем не менее, ситуация с безопасностью на Украине не позволяла подобного визиту состояться вплоть до текущего месяца. К концу ноября переговоры о согласовании визита Зеленского вышли на финишную прямую, а телефонный разговор между лидерами 11 декабря стал финальным аккордом в этом процессе. "Байден сообщил по телефону Зеленскому две хорошие новости: он дал указание Пентагону уделить приоритетное внимание противовоздушной обороне Украины и теперь, вероятно, США поставят Киеву батарею ПВО Patriot", - рассказали источники газеты. В среду Зеленский по приглашению Байдена провел несколько часов в Вашингтоне, в ходе которых встретился с главой государства, руководством конгресса и выступил там с речью. К его визиту было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму $1,85 миллиарда. Данный пакет помощи включает в себя в том числе первую батарею ПВО Patriot.

https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840930099.html

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840841548.html

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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, россия, сша, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )