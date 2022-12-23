https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840930099.html
В США Зеленскому дали новое прозвище после его речи в Конгрессе
В США Зеленскому дали новое прозвище после его речи в Конгрессе - РИА Новости, 23.12.2022
В США Зеленскому дали новое прозвище после его речи в Конгрессе
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предложил называть президента Украины Владимира Зеленского иностранным диктатором в спортивном костюме. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:02
2022-12-23T18:02
2022-12-23T18:18
в мире
владимир зеленский
такер карлсон
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предложил называть президента Украины Владимира Зеленского иностранным диктатором в спортивном костюме.Он отметил, что во время визита в США политик не проявил уважения к американцам, прилетев в Вашингтон в неподобающем виде.По словам ведущего, у американских политиков, которые сравнивают Зеленского с британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, нет достоинства, они не уважают себя и свою страну.Очередной пакет помощи Киеву власти обсуждают в то время, когда миллионы жителей США не могут позволить себе визит ко врачу, а южная граница государства оказалась без охраны, резюмировал Карлсон.Накануне Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед американским Конгрессом. Политик находился в своей традиционной толстовке цвета хаки, в то время как американский лидер присутствовал в костюме с галстуком в желто-синих тонах.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот визит, рассказал, что Кремль с сожалением констатирует, что ни от Байдена, ни от Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям Москвы, а также призывов к миру.
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в мире, владимир зеленский, такер карлсон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша
В мире, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США
18:02 23.12.2022 (обновлено: 18:18 23.12.2022)
В США Зеленскому дали новое прозвище после его речи в Конгрессе
Ведущий Такер Карлсон назвал Зеленского иностранным диктатором в спортивном костюме
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Ведущий телеканала Fox News
Такер Карлсон предложил называть президента Украины Владимира Зеленского иностранным диктатором в спортивном костюме.
Он отметил, что во время визита в США политик не проявил уважения к американцам, прилетев в Вашингтон в неподобающем виде.
"Как уважающий себя американец может спокойно сидеть, когда какой-то иностранный диктатор в спортивном костюме приходит в Конгресс США и начинает требовать, чтобы мы отдали ему десятки миллиардов долларов, когда сами испытываем проблемы из-за нехватки денег!" — возмутился журналист.
По словам ведущего, у американских политиков, которые сравнивают Зеленского с британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, нет достоинства, они не уважают себя и свою страну.
Очередной пакет помощи Киеву власти обсуждают в то время, когда миллионы жителей США не могут позволить себе визит ко врачу, а южная граница государства оказалась без охраны, резюмировал Карлсон.
Накануне Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед американским Конгрессом. Политик находился в своей традиционной толстовке цвета хаки, в то время как американский лидер присутствовал в костюме с галстуком в желто-синих тонах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот визит, рассказал, что Кремль с сожалением констатирует, что ни от Байдена, ни от Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям Москвы, а также призывов к миру.