https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840930099.html

В США Зеленскому дали новое прозвище после его речи в Конгрессе

В США Зеленскому дали новое прозвище после его речи в Конгрессе - РИА Новости, 23.12.2022

В США Зеленскому дали новое прозвище после его речи в Конгрессе

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предложил называть президента Украины Владимира Зеленского иностранным диктатором в спортивном костюме. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:02

2022-12-23T18:02

2022-12-23T18:18

в мире

владимир зеленский

такер карлсон

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предложил называть президента Украины Владимира Зеленского иностранным диктатором в спортивном костюме.Он отметил, что во время визита в США политик не проявил уважения к американцам, прилетев в Вашингтон в неподобающем виде.По словам ведущего, у американских политиков, которые сравнивают Зеленского с британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, нет достоинства, они не уважают себя и свою страну.Очередной пакет помощи Киеву власти обсуждают в то время, когда миллионы жителей США не могут позволить себе визит ко врачу, а южная граница государства оказалась без охраны, резюмировал Карлсон.Накануне Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед американским Конгрессом. Политик находился в своей традиционной толстовке цвета хаки, в то время как американский лидер присутствовал в костюме с галстуком в желто-синих тонах.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот визит, рассказал, что Кремль с сожалением констатирует, что ни от Байдена, ни от Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям Москвы, а также призывов к миру.

https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840893388.html

https://ria.ru/20221223/bayden-1840906176.html

украина

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в мире, владимир зеленский, такер карлсон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша