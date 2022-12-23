https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840805454.html

Американские СМИ не увидели у Зеленского стремления к миру

Американские СМИ не увидели у Зеленского стремления к миру - РИА Новости, 23.12.2022

Американские СМИ не увидели у Зеленского стремления к миру

Действия Киева сосредоточены на вооруженном конфликте, а не на достижении урегулирования ситуации на Украине мирным путем, пишет американская газета Wall Street РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:59

2022-12-23T12:59

2022-12-23T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

джо байден

россия

украина

сша

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Действия Киева сосредоточены на вооруженном конфликте, а не на достижении урегулирования ситуации на Украине мирным путем, пишет американская газета Wall Street Journal, комментируя недавнюю поездку Владимира Зеленского в США. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. "Украинское дипломатическое беспокойство сосредоточено на войне, а не на мире", - говорится в заголовке статьи, где отмечается, что переговоры фокусируются на укреплении позиций на поле боя. В ходе визита в Вашингтон Зеленский просил больше оружия и как можно быстрее, Байден в свою очередь заявил, что США продолжат поддерживать Киев, отмечает издание. Кроме того, Wall Street Journal напоминает, что замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на этой неделе встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. "Обе стороны стараются достичь преимуществ на поле боя на фоне наступления зимы и ухудшения погодных условий. Киев и Москва также работают над тем, чтобы получить лучшее положение при подготовке к переговорам, которые многие считают неизбежными", - отмечается в статье. При этом, как утверждается в статье, переговоры о мире начнутся не раньше, чем через несколько месяцев. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html

https://ria.ru/20221223/zapad-1840695096.html

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840605910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир зеленский, джо байден, россия, украина, сша