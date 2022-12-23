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Американские СМИ не увидели у Зеленского стремления к миру - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840805454.html
Американские СМИ не увидели у Зеленского стремления к миру
Американские СМИ не увидели у Зеленского стремления к миру - РИА Новости, 23.12.2022
Американские СМИ не увидели у Зеленского стремления к миру
Действия Киева сосредоточены на вооруженном конфликте, а не на достижении урегулирования ситуации на Украине мирным путем, пишет американская газета Wall Street РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:59
2022-12-23T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джо байден
россия
украина
сша
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Действия Киева сосредоточены на вооруженном конфликте, а не на достижении урегулирования ситуации на Украине мирным путем, пишет американская газета Wall Street Journal, комментируя недавнюю поездку Владимира Зеленского в США. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. "Украинское дипломатическое беспокойство сосредоточено на войне, а не на мире", - говорится в заголовке статьи, где отмечается, что переговоры фокусируются на укреплении позиций на поле боя. В ходе визита в Вашингтон Зеленский просил больше оружия и как можно быстрее, Байден в свою очередь заявил, что США продолжат поддерживать Киев, отмечает издание. Кроме того, Wall Street Journal напоминает, что замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на этой неделе встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. "Обе стороны стараются достичь преимуществ на поле боя на фоне наступления зимы и ухудшения погодных условий. Киев и Москва также работают над тем, чтобы получить лучшее положение при подготовке к переговорам, которые многие считают неизбежными", - отмечается в статье. При этом, как утверждается в статье, переговоры о мире начнутся не раньше, чем через несколько месяцев. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html
https://ria.ru/20221223/zapad-1840695096.html
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украина
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в мире, владимир зеленский, джо байден, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Россия, Украина, США
12:59 23.12.2022 (обновлено: 13:02 23.12.2022)
 
Американские СМИ не увидели у Зеленского стремления к миру

WSJ: визит Зеленского в США показал, что Киев сосредоточен на войне, а не на мире

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Действия Киева сосредоточены на вооруженном конфликте, а не на достижении урегулирования ситуации на Украине мирным путем, пишет американская газета Wall Street Journal, комментируя недавнюю поездку Владимира Зеленского в США.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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"Украинское дипломатическое беспокойство сосредоточено на войне, а не на мире", - говорится в заголовке статьи, где отмечается, что переговоры фокусируются на укреплении позиций на поле боя.
В ходе визита в Вашингтон Зеленский просил больше оружия и как можно быстрее, Байден в свою очередь заявил, что США продолжат поддерживать Киев, отмечает издание.
Кроме того, Wall Street Journal напоминает, что замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на этой неделе встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Обе стороны стараются достичь преимуществ на поле боя на фоне наступления зимы и ухудшения погодных условий. Киев и Москва также работают над тем, чтобы получить лучшее положение при подготовке к переговорам, которые многие считают неизбежными", - отмечается в статье.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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При этом, как утверждается в статье, переговоры о мире начнутся не раньше, чем через несколько месяцев.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 08:00
Будет только хуже. Чем обернется поездка Зеленского в США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденРоссияУкраинаСША
 
 
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