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Жителя Нижнего Новгорода застрелили в собственной квартире

Жителя Нижнего Новгорода застрелили в собственной квартире - РИА Новости, 23.12.2022

Жителя Нижнего Новгорода застрелили в собственной квартире

Мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого, в которого трижды выстрелили из пистолета, задержан по горячим следам в Нижнем Новгороде, сообщило следственное... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:30

2022-12-23T13:30

2022-12-23T13:30

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого, в которого трижды выстрелили из пистолета, задержан по горячим следам в Нижнем Новгороде, сообщило следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, вечером 22 декабря, придя в квартиру дома по улице Лысогорская города Нижнего Новгорода, подозреваемый произвел три выстрела из пистолета в своего знакомого, после чего скрылся с места преступления. В ту же ночь он был задержан в Приокском районе города. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "При допросе подозреваемый дал признательные показания. Вину по предъявленному обвинению он признал. Предварительно, мотивом совершенного преступления послужили длительные неприязненные отношения между фигурантами", - говорится в сообщении СУСК. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя СК об избрании фигуранту меры пресечения.

https://ria.ru/20221210/strelba-1837730788.html

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нижний новгород

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нижегородская область

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происшествия, жилье, нижний новгород, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)