Рейтинг@Mail.ru
Жителя Нижнего Новгорода застрелили в собственной квартире - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/zastrelili-1840817518.html
Жителя Нижнего Новгорода застрелили в собственной квартире
Жителя Нижнего Новгорода застрелили в собственной квартире - РИА Новости, 23.12.2022
Жителя Нижнего Новгорода застрелили в собственной квартире
Мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого, в которого трижды выстрелили из пистолета, задержан по горячим следам в Нижнем Новгороде, сообщило следственное... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:30
2022-12-23T13:30
происшествия
жилье
нижний новгород
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого, в которого трижды выстрелили из пистолета, задержан по горячим следам в Нижнем Новгороде, сообщило следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, вечером 22 декабря, придя в квартиру дома по улице Лысогорская города Нижнего Новгорода, подозреваемый произвел три выстрела из пистолета в своего знакомого, после чего скрылся с места преступления. В ту же ночь он был задержан в Приокском районе города. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "При допросе подозреваемый дал признательные показания. Вину по предъявленному обвинению он признал. Предварительно, мотивом совершенного преступления послужили длительные неприязненные отношения между фигурантами", - говорится в сообщении СУСК. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя СК об избрании фигуранту меры пресечения.
https://ria.ru/20221210/strelba-1837730788.html
https://ria.ru/20221124/strelba-1834065183.html
нижний новгород
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, нижний новгород, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
13:30 23.12.2022
 
Жителя Нижнего Новгорода застрелили в собственной квартире

Жителя Нижнего Новгорода застрелили в собственной квартире, его знакомого задержали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого, в которого трижды выстрелили из пистолета, задержан по горячим следам в Нижнем Новгороде, сообщило следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, вечером 22 декабря, придя в квартиру дома по улице Лысогорская города Нижнего Новгорода, подозреваемый произвел три выстрела из пистолета в своего знакомого, после чего скрылся с места преступления. В ту же ночь он был задержан в Приокском районе города.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 14:47
В Екатеринбурге произошла драка со стрельбой из-за столика в кафе
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"При допросе подозреваемый дал признательные показания. Вину по предъявленному обвинению он признал. Предварительно, мотивом совершенного преступления послужили длительные неприязненные отношения между фигурантами", - говорится в сообщении СУСК.
В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя СК об избрании фигуранту меры пресечения.
Стрельба в Крымске
24 ноября, 20:10
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2022 году
 
ПроисшествияЖильеНижний НовгородРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала